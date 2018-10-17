ГПУ требует от Франции выдать чиновника-коррупционера

 
Ексклюзивы
1/5
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
"Приехали с яйцами и петардами" - чем украинец отличается от ватника
Просмотров: 684
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Эксперт объяснил, почему чиновники не выполняют обещания
Просмотров: 585
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Просмотров: 864
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Если она в форме, то сможет обыграть любого - эксперт о теннисной сенсации Украины
Просмотров: 702
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
2 Просмотров: 4491
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
Эксперт объяснил, почему в Украине нет нового лидера
6 Просмотров: 2331
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 891
В Киеве стартовал марш националистов
В Киеве стартовал марш националистов
16 Просмотров: 1224
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3726
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1989
Фото
Все фото
13
18
7
8
4
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Победа над русскими и встреча с премьером Британии: как прошли межпленарные будни нардепов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Кличко с Гройсманом встретились со Шварценеггером
Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком
Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком
Беременная дочь Добкина разделась для фото
Беременная дочь Добкина разделась для фото
Видео
Все видео
Майкл Щур высмеял Зеленского
Майкл Щур высмеял Зеленского
"Поцелуй нас в ср*ку" - украинские артисты жестко потролили Путина
"Поцелуй нас в ср*ку" - украинские артисты жестко потролили Путина
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
Правоохранителям, которые незаконно прослушивали телефон Вилкула, грозит до 7 лет тюрьмы
Экс-офицер армии НАТО рассказал, кто победит на президентских выборах
Экс-офицер армии НАТО рассказал, кто победит на президентских выборах
"Будет что-то положительное" - экзарх относительно автокефалии УПЦ
"Будет что-то положительное" - экзарх относительно автокефалии УПЦ
Интервью
1/5
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
"У нас обязанность борьбы, а не заработка" - история молодого офицера ко Дню защитника Украины
Просмотров: 891
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
"Ты такая, какая нам надо" - как соседка сдала связную УПА Анну Абрамчук
Просмотров: 3726
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
"Из мажоров никто не воюет" - история дончанина ко Дню Защитника Украины
Просмотров: 1989
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
ОУН была самой твердой и гибкой партией во всей Европе
1 Просмотров: 1665
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 4311
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 октября 2018
Просмотров: 342
Худобченко
— Молодой человек! Ми з Мажором синхронно обертаємося на виклик. За секунду собака втрачає інтерес. Я мушу слухати. ...
среда, 17 октября 2018 01:11

ГПУ требует от Франции выдать чиновника-коррупционера

  Комментировать
ГПУ требует от Франции выдать чиновника-коррупционера
Прокуратура требует выдать Дмитрия Малиновского. Фото: Сегодня

Генеральная прокуратура Украины направила запрос в компетентные органы Французской Республики о выдаче задержанного на территории Бургундии 36-летнего гражданина Украины, подозреваемого в коррупции.

"Досудебным расследованием, которое проводит столичная прокуратура, установлено, что указанный человек в марте-апреле 2015 под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО" Одесский припортовый завод "завладел денежными средствами частной компании в сумме свыше 12 млн евро, которые были перечислены как предоплата за товар. В дальнейшем эти денежные средства буди переведены злоумышленником на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах", - сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева .

Как отмечается, установлено, что указанное лицо использовало заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и пока использует поддельный паспорт другой страны. По результатам досудебного следствия указанному лицу заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), 1 августа 2018 он был объявлен в международный розыск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Притворялся мертвым: назвали имя задержанного во Франции украинского коррупционера

5 октября французская жандармерия при активном содействии Европола арестовала в Бургундии вблизи Дижона высокопоставленного украинца. Он избежал правосудия и бежал из Украины, подделав документы о своей смерти. Задержанного подозревают в серии сделок и отмывании денег. У него обнаружили имущества на €4,6 млн, включая замок, винтажный Роллс-Ройсом Фантом и три художественные работы Сальвадора Дали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ГПУ требует от Франции выдать чиновника-коррупционера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
А как у вас? - показали правду о супружеской жизни
31
 Просмотров: 45532
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27
На совместных авиаучениях с НАТО разбился самолет Су-27 Просмотров: 28525
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
Стратегическая ошибка застройщиков: почему смарт-квартиры теряют популярность
 1 Просмотров: 26111
Кто это: Повалий не узнали фанаты
Кто это: Повалий не узнали фанаты Просмотров: 22755
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
Мисс Вселенная показала роскошные прелести в кружевном наряде
8
 Просмотров: 21384
Политика
Швейцария арестовала $2 млн на счетах Сергея Курченко
Швейцария арестовала $2 млн на счетах Сергея Курченко Просмотров: 144
Премьер-министр Армении ушел в отставку
Премьер-министр Армении ушел в отставку Просмотров: 270
Украина должна создать эффективные инструменты ответственности за нарушения санкций - Карасев
Украина должна создать эффективные инструменты ответственности за нарушения санкций - Карасев Просмотров: 99
Эксперт объяснил провальное решение по Вилкулу: Депутаты перестраховываются
Эксперт объяснил провальное решение по Вилкулу: Депутаты перестраховываются 1 Просмотров: 576
"Оппоблок" уже поделился с Порошенко? - вице-спикер сделала жесткое заявление в сторону президента
"Оппоблок" уже поделился с Порошенко? - вице-спикер сделала жесткое заявление в сторону президента 3 Просмотров: 1746
Больше всего комментируют
17
У Филарета прокомментировали решение синода РПЦ
8
РПЦ полностью разрывает отношения с Константинополем - Синод принял решение
4
Русская церковь готовит жесткий ответ для Украины
3
"Оппоблок" уже поделился с Порошенко? - вице-спикер сделала жесткое заявление в сторону президента
2
Должны прогнать московское чудовище: Киевом прошелся 20-тысячный марш националистов
Голосов: 25851
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua