ГПУ требует от Франции выдать чиновника-коррупционера

Прокуратура требует выдать Дмитрия Малиновского. Фото: Сегодня

Генеральная прокуратура Украины направила запрос в компетентные органы Французской Республики о выдаче задержанного на территории Бургундии 36-летнего гражданина Украины, подозреваемого в коррупции.

"Досудебным расследованием, которое проводит столичная прокуратура, установлено, что указанный человек в марте-апреле 2015 под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО" Одесский припортовый завод "завладел денежными средствами частной компании в сумме свыше 12 млн евро, которые были перечислены как предоплата за товар. В дальнейшем эти денежные средства буди переведены злоумышленником на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах", - сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева .

Как отмечается, установлено, что указанное лицо использовало заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и пока использует поддельный паспорт другой страны. По результатам досудебного следствия указанному лицу заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), 1 августа 2018 он был объявлен в международный розыск.

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5 октября французская жандармерия при активном содействии Европола арестовала в Бургундии вблизи Дижона высокопоставленного украинца. Он избежал правосудия и бежал из Украины, подделав документы о своей смерти. Задержанного подозревают в серии сделок и отмывании денег. У него обнаружили имущества на €4,6 млн, включая замок, винтажный Роллс-Ройсом Фантом и три художественные работы Сальвадора Дали.