ГПУ направит в Раду представление на нардепов

До конца года в Верховную Раду направят представление на "одного-двух" народных депутатов.
Об этом сказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью "Апостроф"
"Я думаю, что да (направят представление, - ред.) и даже, возможно, до нового года.
Пока еще действуют нормы о депутатской неприкосновенности. Одно-два представления могут быть", - рассказал руководитель ГПУ.
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Ранее генпрокурор просил Верховную Раду согласовать привлечения к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича.
В ведомстве уверяют, что собрали достаточно доказательств для сообщения подозрения о присвоении и растрате имущества.
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