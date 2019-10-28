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понедельник, 28 октября 2019 13:42

ГПУ направит в Раду представление на нардепов

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ГПУ направит в Раду представление на нардепов
Представления на одного-двух нардепов будут до конца года, говорит Рябошапка. Фото: Дмитрий Олийнык, apostrophe.ua.

До конца года в Верховную Раду направят представление на "одного-двух" народных депутатов.

Об этом сказал генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью "Апостроф"

"Я думаю, что да (направят представление, - ред.) и даже, возможно, до нового года.

Пока еще действуют нормы о депутатской неприкосновенности. Одно-два представления могут быть", - рассказал руководитель ГПУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководитель САП: На следующей неделе придем в Раду касательно одного нардепа

Ранее генпрокурор просил Верховную Раду согласовать привлечения к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича.

В ведомстве уверяют, что собрали достаточно доказательств для сообщения подозрения о присвоении и растрате имущества.

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