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четверг, 22 апреля 2021 13:33

GPS-трекеры, дипломатическая нота, молдавское вино и "дружеская встреча". Новые подробности в деле похищения Николая Чауса

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Две недели назад команда "Слідства.Інфо" вместе с RISE Moldova опубликовала расследование обстоятельств похищения из Молдовы украинского экс-судьи Николая Чауса. В частности, мы выяснили, что к этой операции могут быть причастны украинские разведчики. Теперь нам удалось получить в этой истории новые детали и документы.

Они свидетельствуют, что именно похищение было организовано в очень сомнительный способ, а организаторы и исполнители оставили в Молдове многочисленные следы "работы". Официальный Киев отрицает свою причастность к операции, но и время не способствует молдавским правоохранителям в расследовании этого дела.

GPS-трекеры и вино

Почти 3 недели назад в Молдове исчез украинский экс-судья Николай Чаус, который в Кишиневе скрывался от украинских правоохранителей более 4 лет. В 2016 году в Украине его уличили в получении $150 тыс. взятки. Деньги судья прятал в стеклянных банках, закопанных в землю на собственном дворе. Поскольку тогда он имел судейский иммунитет, его не задержали и он бежал из Украины.

Сейчас молдавские правоохранители предполагают, что Николая Чауса вернули в Украину. Но его местонахождение неизвестно до сих пор. По нашим данным, молдавская полиция проверяет на причастность к похищению экс-судьи до двух десятков украинцев.

Как "Слідство.Інфо" уже сообщало ранее, среди этих фигурантов есть по меньшей мере два человека, которые имеют отношение к Главному управлению разведки Минобороны. Речь идет об украинце Юрии Коваленко и Андрее Куценко. Последний для поездки в Молдову использовал ложный паспорт.

Согласно новым документам, которые есть в распоряжении "Слідство.Інфо" и RISE Moldova, Юрий Коваленко заехал в Молдову в середине марта. Мужчина поселился в одном из отелей Кишинева. 17 марта он арендовал автомобиль - красный Хюндай. Но, вероятно, не учел тот факт, что в арендованной машине был установлен GPS-трекер - устройство, которое фиксирует все передвижения авто. В общем, это обычная практика для этого бизнеса. Именно благодаря этому правоохранители установили маршрут движения Юрия Коваленко по Кишиневу. В частности, арендованный им автомобиль несколько раз ездил к дому, где жил Николай Чаус. И стоял там по несколько часов. Все это происходило накануне похищения судьи.

Выехал Юрий Коваленко из Молдовы 21 марта. Но вернулся уже через 3 дня. Тогда же в Молдову въехал еще один украинец, который также имеет отношение к украинской разведке. Он пользовался паспортом прикрытия, но нам удалось выяснить, что его зовут Андрей Куценко. В течение 8 дней - до дня похищения Чауса - мужчины регулярно меняли гостиницы в Кишиневе. Их лица зафиксированы на камерах наблюдения на не менее 6 локациях.

Также GPS-трекер показал, что Юрий Коваленко во время пребывания в Кишиневе регулярно заезжал в фирменный магазин молдавского вина. Правда, с какой целью, нам неизвестно.

Посольский автомобиль

Николая Чауса похитили в обед 3 апреля на старом белом Форде. По данным молдавской полиции, его быстро пересадили в Мерседес, а затем в другой автомобиль, который принадлежит Посольству Украины в Молдове. Камеры наблюдения зафиксировали, как авто на дипломатических номерах двигалось в сторону украинской границы. Нашим коллегам удалось получить видео с пограничного городка Отач, где видно, как посольская машина примерно в 15.30 возвращается в пункт пропуска. Автомобиль покинул Молдову в 15:40. За рулем был военный атташе украинского посольства Сергей Сметанюк. Журналисты связались с ним, но как только человек услышал вопрос о похищении Николая Чауса, бросил трубку.

 
 

А уже через несколько минут после посольской машины страну пешком покинули и те двое украинцев, которые, по нашим данным, связаны с Главным управлением разведки Минобороны. Нам также удалось найти видео, где люди, похожие на Юрия Коваленко и Андрея Куценко, движутся к пограничному пункту. В тот же день из Молдовы выехала еще одна группа украинцев, которых проверяют на причастность к похищению судьи Чауса.

Журналисты ранее уже связывались с фигурантами этой истории. Юрий Коваленко подтвердил, что ездил в Молдову в марте, но не смог объяснить цель. Андрей Куценко отказался общаться с нами и впоследствии удалил большинство информации о себе из социальных сетей.

Реакция официального Киева

Посольское авто, на котором по версии молдавских правоохранителей, вывозили Николая Чауса, впоследствии вернулось в Кишинев. На этой неделе наши коллеги из RISE Moldova зафиксировали машину на территории украинского посольства.

 

Молдавские правоохранители почти сразу после похищения экс-судьи установили круг людей, которые могут быть причастны к этому преступлению. В частности, возникли вопросы и к сотруднику украинского посольства Сергею Сметанюку. Мы получили документы, подтверждающие, что молдавская сторона обращалась к Украине с дипломатической нотой и просила снять с него дипломатический иммунитет и позволить провести следственные действия с посольским автомобилем, на котором якобы вывозили Николая Чауса.

"Министерство (Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова - ред.) просит согласие на осуществление уголовно-процессуальных действий на месте, обыска и сбора доказательств в автомобиле Toyota RAV 4, владельцем которого является Посольство Украины в Республике Молдова", - говорится в документе.

Но пока Украина не дала такое согласие, а лишь согласилась на "дружескую встречу" Сергея Сметанюка с представителями молдавской стороны исключительно на территории нашего посольства. И подтвердила готовность к сотрудничеству по линии правоохранительных органов. Украинские власти официально отрицают свою причастность к вывозу Чауса с территории Молдовы.

"Слідство.Інфо" направило запрос в Офис генерального прокурора Украины с вопросом, создана ли совместная украинско-молдавская следственная группа. На момент публикации ответ мы не получили.

Слідство.Інфо
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