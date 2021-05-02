"Говорите: венгры - наши друзья" - скандальный Тищенко устроил "шоу" на таможне

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко во время рабочей поездки в Закарпатье отправился к государственной границе на ПП Тиса. Там он рассказал венгерскому пограничнику, что приехал давать новый смысл отношениям Украины и Венгрии. Фото: unian.ua

Народный депутат от партии "Слуга народа" и председатель Закарпатской областной организации политсилы Николай Тищенко посетил с рабочей поездкой Ужгород.

Там заставил и.о. главы местной таможни Николая Пожо говорить комплименты венграм, объяснить большие очереди на таможне и на всю страну сказать, когда будет достроен туалет.

"Говорите: венгры - наши друзья. Вы услышьте меня, пожалуйста: это наши соседи. Венгрия - это страна, которая является нашим главным стратегическим партнером. И не надо на них кивать, что они в чем-то виноваты. Они ни в чем не виноваты, они наши друзья , - заявил Тищенко, передает НВ.

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После того, как Пожоповторил слова нардепа, Тищенко снова приказал повторить это на двух языках на камеры.

"Все слышали? Руководитель таможни сказал "венгры наши друзья". И чтобы я больше не слышал, что венгры в чем-то виноваты, потому что они там что-то пропускают, что-то нет", - добавил Тищенко.

Затем нардеп решил выяснить у Николая Пожо, когда будет достроен туалет. Глава таможни сказал, что через месяц выделенные на это средства начнут использовать. Тищенко попросил его сказать это "всей стране".

18 апреля Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения жены Аллы Барановской. Празднование происходило в зоне отеля Fairmont Gold Lounge. На вечеринке был председатель Черкасской ОГА Александр Скичко, нардеп от "СН" Александр Трухин. В прошлом году в апреле несмотря на карантин, в Киеве и дальше работал ресторан "Велюр", который принадлежит Тищенко. Среди гостей ресторана были, в частности, нардепы.