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вторник, 18 февраля 2020 19:48

Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано

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Говорить, что у Гончарука &quot;пропало все&quot;, как у Тимошенко, рано
Но и прорывов пока не было, говорит экономист. Фото: УНІАН

Правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком нельзя называть провальным.

Об этом Gazeta.ua сказал экономист Владимир Дубровский.

"Лучше что произошло - совместное с Нацбанком снижение правительством ставки заимствований для Украины. Учетная ставка снизилась до 11,5% и предпринимателей и потребителей кредиты стали доступнее.

Еще один позитив - активизировалась приватизация, круг предприятий для нее расширили. Не знаем, какой будет результат земельной реформы, но ее подготовку провели хорошо.

То, что правительство записало себе в достижения доступные кредиты для бизнеса в 5-7-9%, пока таковым не является. Начало не обнадеживает. Первый кредит пошел не мелкому, а среднему бизнесу.

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Шансы на реформированную таможню остаются. Заработали сканеры, изменили личный состав. Однако до сих пор как шел контрабас - так и идет. Поэтому надо еще что-то делать, чтобы реформа состоялась.

Налоговой поможет только полная перезагрузка - от руководителей до инспекторов, которые имеют возможность кошмарить бизнес. Сохраняется "азаровщина". Министерство финансов до сих пор ставит налоговые планы, а налоговая отчитывается об их выполнении и перевыполнении.

Кабмин должен заняться стратегическим планированием. Если ставят амбициозные цели о 40% роста ВВП.

Называть правительство Гончарука провальным пока не за что. Как провальными были правительства Лазаренко, Пустовойтенко или Тимошенко, которая упустила мировой экономический кризис 2008 года. Надеюсь, нынешние министры наберутся опыта, чтобы нормально действовать в случае таких ситуаций. Но и гиперуспешным правительство Гончарука не назовешь. Пока прорывов нет. Если удастся провести земельную реформу - это будет большой успех", - говорит Владимир Дубровский.

Кабмин во главе с премьером 35-летним Алексеем Гончаруком работает шестой месяц. В нем три вице-премьера и 16 министров. В августе прошлого года его утвердила Верховная Рада.

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