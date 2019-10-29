"Готов к восстанию" – Ярош обратился к Зеленскому

Дмитрий Ярош призвал призвал патриотов не грызться между собой. Фото: aspi.com.ua

Лидер Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош призвал президента Владимира Зеленского к диалогу.

Об этом он написал в Facebook, комментируя ситуацию с разведением войск в Золотом.

"Вместе со своими собратьями неоднократно выражал готовность к конструктивному государственническому сотрудничеству с существующей властью - надежда умирает последней. В случае измены властью нашему государству, готов к восстанию. Хотя очень не хочется", - написал Ярош.

Он отметил, что отступление армии с отвоеванных территорий - это преступление. А военные и спецназовцы не должны выполнять преступных приказов, противоречащих интересам украинского народа и Конституции.

"Владимир [Зеленский], я уже "замахался" обращаться к тебе (до войны мы общались на "ты") в надежде услышать хоть что-то в ответ. У меня сейчас состояние человека, который должен принять для себя окончательное решение: "быть или не быть". Нас таких, которые сейчас принимают решение, - десятки и сотни тысяч. В конце концов, речь идет о судьбе всего украинского народа и нашей государственности.

Пожалуйста, начни общаться с теми, кто видит чуть дальше за черту своего "хутора" и готов на самопожертвование ради нации и государства", - обратился Ярош.

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На линии фронта на Донбассе разводят силы. Представители ОБСЕ подтвердили, что разведение началось в 12:00 в районе населенного пункта Золотое-4. Президент Владимир Зеленский уже приветствовал начало этого процесса. Согласно договоренностям, отведение войск могло стартовать исключительно после 7 суток тишины. Накануне штаб ООС сообщил, что боевики обстреливали окраины Золотого. Теперь говорят, что обстрелы были не в зоне разведения.