Государство должно компенсировать малому и среднему бизнесу потери от карантина - Порошенко

Фото: eurosolidarity.org

Если государство вводит жесткие ограничения на период карантина, оно обязано компенсировать потери, которые несет малый и средний бизнес. Пока в Украине, в отличие от других стран мира, власть не предложила антикризисную стратегию для спасения предпринимателей - об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Если государство вводит карантин - государство должно компенсировать малому и среднему бизнесу потери от карантина. Так делается во всем мире, кроме Украины", - отмечает Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" в очередной раз подтвердил, что фракция готова оказать профессиональную поддержку для разработки антикризовой стратегии, которой пока нет.

"Мы готовы предоставить весь интеллектуальный потенциал нашей политической силы для того, чтобы объединить усилия на противодействие коронавирусу, на противодействие экономическому кризису. Мы должны объединиться для того, чтобы совместно преодолевать вызовы и угрозы", - убежден Порошенко.