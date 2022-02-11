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пятница, 11 февраля 2022 21:49

Гостелеканал "Дом" даст 23 млн на Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой

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Гостелеканал &quot;Дом&quot; даст 23 млн на Пальчевского, который &quot;воссоединялся&quot; у Скабеевой
Пальчевский в эфире кремлевского телеканала в Москве рассказывал о "воссоединении".

Государственный телеканал "Дом", финансируемый за счет украинских налогоплательщиков, прибросил еще 12 млн грн на съемки ток-шоу с Андреем Пальчевским.

Об этом сообщили "Наші гроші".

7 февраля госпредприятие "Мультимедійна платформа іномовлення України" (телеканалы "Дом" и "UATV") заключили соглашение на 11,63 млн грн с фирмой "Імажинаріум" по производству телепрограммы.

В декабре "Дом" заказал компании ток-шоу "О жизни" с Андреем Пальчевским на 12,02 млн. Речь шла о написании сценариев 60 выпусков по 45 мин и подготовительном периоде производства.

Сейчас же почти на 12 млн заказывают съемочный и монтажно-тонировочный периоды и обработку видеоматериалов. Общая стоимость составляет 23,66 млн.

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По мнению заказчика, программа "поможет открыть правду и найти виновных". Также заявил, что шоу имеет социальное значение.

Фирма "Імажинаріум" принадлежит Владимиру Татаренко из Мариуполя Донецкой области. Ранее он владел фирмой "Зе Медіа", которая проводила опрос президента Владимира Зеленского на местных выборах 2019 года.

В марте 2019 года Пальчевский ездил в Россию на кремлевский телеканал "Россия 1". Там рассказывал пропагандистке Ольге Скабеевой о "воссоединении".

Когда журналисты BBC напомнили Пальчевскому об этом, он агрессивно отреагировал.

Также Пальчевский системно появлялся на телеканале "112 Україна" , связанном с нардепом от ОПЗЖ, кумом президента РФ Путина Виктором Медведчуком.

В прошлом году журналистская организация призывала "Дом" отказаться от запуска ток-шоу с Пальчевским.

Телеканал для временно оккупированных территорий "Дом" начал вещание в марте 2020 года. В апреле прошлого года перешел в управление Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На презентации канала его гендиректор Юлия Островская заявляла, что "Дом" поможет донести зрителям с оккупированных территорий информацию об Украине.

На телеканале транслируют коммунистическую пропаганду, показывают бывшего депутата Госдумы РФ, который жалуется на отсутствие преподавания русского языка в учебных заведениях в Украине.

ГП "Мультимедійна платформа іномовлення України" получило 362 млн грн финансирования на 2022 год.

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11
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