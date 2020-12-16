Госслужащим сняли возрастные ограничения

Рада сняла возрастные ограничения для госслужащих. Фото:скриншот

Верховная Рада сняла возрастные ограничения для государственных служащих.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

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По законопроект проголосовали 300 парламентариев.

Государственные служащие смогут остаться на службе после 65 лет по собственному согласию. Решение о продлении срока работы принимать субъект назначения. Но лимитом является 70 лет.

Проект вносит изменения в закон "О государственной службе".

Верховная Рада уволила Сергея Бессараба с должности главы Министерства по делам ветеранов. Постановление поддержали 251 народный депутат.