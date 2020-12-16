Госслужащим сняли возрастные ограничения

Верховная Рада сняла возрастные ограничения для государственных служащих.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
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По законопроект проголосовали 300 парламентариев.
Государственные служащие смогут остаться на службе после 65 лет по собственному согласию. Решение о продлении срока работы принимать субъект назначения. Но лимитом является 70 лет.
Проект вносит изменения в закон "О государственной службе".
Верховная Рада уволила Сергея Бессараба с должности главы Министерства по делам ветеранов. Постановление поддержали 251 народный депутат.
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