Госсекретарь США заявил, что "Северный поток-2" грозит Украине и призвал Германию уменьшить риски при его введении

Блинкен высказался о "Северном потоке-2". Фото: Reuters

США призывают Германию принять соответствующие меры, чтобы уменьшить риски, которые российский газопровод "Северный поток-2" несет Украине и энергетической безопасности Европы.

Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен призвал во время встречи немецкого канцлера Ангелу Меркель прибегнуть к конкретным шагам, сообщают Reuters.

Блинкен подчеркнул, что Америка будет продолжать выступать против Северного потока-2.

Во время встречи Меркель и Блинкен обсудили важность координированного ответа со стороны трансатлантического сообщества на глобальные вызовы, включая угрозами со стороны Китая и РФ.

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Газопровод "Северный поток-2" уже фактически достроен. Его появление стало следствием неразвитых экономических отношений Украины со странами Запада. Мы активно интегрироваться в европейское экономическое пространство.