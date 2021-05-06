Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл в Украину. Фото: REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прибыл в Украину. Его самолет приземлился в аэропорту "Борисполь" около полуночи.

Его визит в Киев - это важная возможность обсудить агрессию России и реформы в Украине, написал по прилету глава Госдепа в Twitter.

"Приземлился в Киеве, поскольку мы стремимся укрепить украинско-американское сотрудничество. Это будет важная возможность обсудить продолжающуюся агрессию России и подчеркнуть необходимость сохранения темпов реформ и сосредоточения внимания на них с нашими украинскими партнерами", - написал Блинкен.

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Перед прилетом пресс-служба Госдепа США распространила заявление под названием "США и Украины: стратегические партнеры". Согласно ему, Блинкен посещает нашу страну, "чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии России".

Кортеж госсекретаря США Энтони Блинкена ехал с военного аэродрома в Борисполе под Киевом. Автомобили полиции перекрывали все полосы, чтобы никто не обгонял кортеж, передает PavlovskyNews. На самом въезде в столицу полиция отсекла обычные автомобили от кортежа, который направился в сторону центра Киева.

Официальный визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Украине запланирован на 6 мая. В этот день он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Цель визита-подчеркнуть непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом затяжной агрессии России. Также Госсекретарь США будет способствовать прогрессу реформ в Украине, которые имеют ключевое значение для обеспечения демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего.