Госкино забраковало новый фильм Сенцова по указанию Офиса президента

 
Ексклюзивы
1/5
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 369
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 414
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 495
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 666
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 477
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 504
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 441
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 954
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6921
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 414
Фото
Все фото
6
3
3
3
8
Зеленский системно преследует защитников Украины - депутаты из ЕС на акции поддержки генерала Павловского
Зеленский системно преследует защитников Украины - депутаты из ЕС на акции поддержки генерала Павловского
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
&quot;Дружбу&quot; с россиянами разбили за час
"Дружбу" с россиянами разбили за час
ОПЗЖ установила камень о &quot;братстве&quot; с россиянами
ОПЗЖ установила камень о "братстве" с россиянами
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Видео
Все видео
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
"Слуги" Арахамия и Корниенко нахваливают китайских коммунистов: видео
"Слуги" Арахамия и Корниенко нахваливают китайских коммунистов: видео
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Интервью
1/5
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 666
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 477
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 504
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 324
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 459
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
9 Просмотров: 1944
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
четверг, 15 июля 2021 10:01

Госкино забраковало новый фильм Сенцова по указанию Офиса президента

  Комментировать
Госкино забраковало новый фильм Сенцова по указанию Офиса президента
Олег Сенцов критикует власть. Фото: Facebook.com/oleg.sentsov

Новый проект украинского кинорежиссера Олега Сенцова не допустили к государственному финансированию по указанию руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом Сенцов сообщил в Facebook

"Мой следующий проект под названием "Кай", драма о семейных отношениях, которую мы подали на госфинансирование, даже не был допущен к следующему питчингу Госкино. Официальная причина - низкие оценки экспертов.

Я всегда был против кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что кто-то когда-то сидел в российской тюрьме. И хотя я все годы заключения постоянно слышал, как люди ждут, когда я выйду на свободу и начну снимать свое кино, после освобождения говорил, что хочу работать наравне со всеми другими.

Но когда тебя снимают с конкурса не из-за слабого сценария, а из-за твоей гражданской позиции и политических взглядов, это не имеет никакого отношения к честному творческому отбору лучших.

Ноунейм эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию председателя Офиса президента. Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально - это реакция на мою критику власти, поддержку преследуемых активистов и отсутствие ожидаемого уровня почитания, а проще говоря - отказ лизать задницы. Это попытка указать место", - заявил кинорежиссер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым

Олег Сенцов провел в российском заключении более пяти лет. В сентябре 2019-го был освобожден из плена, вернулся в Украину.

В прошлом году советник руководителя ОП Михаил Подоляк обвинил Сенцова в неблагодарности президенту Зеленскому и назвал "хуторским приспособленцем".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Госкино забраковало новый фильм Сенцова по указанию Офиса президента». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

Запустили "Большое строительство"

Самое читаемое
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
7
 Просмотров: 22619
Луческу отказался от главного таланта &quot;Динамо&quot;
Луческу отказался от главного таланта "Динамо" Просмотров: 10431
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
26
 Просмотров: 9495
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
 1 Просмотров: 9288
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 8676
Политика
В партии Зеленского готовы выдвинуть Авакова на выборах
В партии Зеленского готовы выдвинуть Авакова на выборах Просмотров: 234
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой Просмотров: 1053
Профильный комитет отклонил русификаторскую языковую поправку "слуг"
Профильный комитет отклонил русификаторскую языковую поправку "слуг" Просмотров: 144
"Зеленский пытается создать свой клан, который будет руководить страной" — самое интересное в журнале "Країна"
"Зеленский пытается создать свой клан, который будет руководить страной" — самое интересное в журнале "Країна"
 Просмотров: 135
Запустили "Большое строительство"
Запустили "Большое строительство"
 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
7
Аваков подал в отставку
5
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
5
"Слуги народа" снова взялись за русификацию
3
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
1
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
Голосов: 7718
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть