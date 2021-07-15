Госкино забраковало новый фильм Сенцова по указанию Офиса президента

Олег Сенцов критикует власть. Фото: Facebook.com/oleg.sentsov

Новый проект украинского кинорежиссера Олега Сенцова не допустили к государственному финансированию по указанию руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом Сенцов сообщил в Facebook

"Мой следующий проект под названием "Кай", драма о семейных отношениях, которую мы подали на госфинансирование, даже не был допущен к следующему питчингу Госкино. Официальная причина - низкие оценки экспертов.

Я всегда был против кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что кто-то когда-то сидел в российской тюрьме. И хотя я все годы заключения постоянно слышал, как люди ждут, когда я выйду на свободу и начну снимать свое кино, после освобождения говорил, что хочу работать наравне со всеми другими.

Но когда тебя снимают с конкурса не из-за слабого сценария, а из-за твоей гражданской позиции и политических взглядов, это не имеет никакого отношения к честному творческому отбору лучших.

Ноунейм эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию председателя Офиса президента. Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально - это реакция на мою критику власти, поддержку преследуемых активистов и отсутствие ожидаемого уровня почитания, а проще говоря - отказ лизать задницы. Это попытка указать место", - заявил кинорежиссер.

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Олег Сенцов провел в российском заключении более пяти лет. В сентябре 2019-го был освобожден из плена, вернулся в Украину. В прошлом году советник руководителя ОП Михаил Подоляк обвинил Сенцова в неблагодарности президенту Зеленскому и назвал "хуторским приспособленцем".