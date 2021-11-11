Госкино впервые запретило фильм с Зеленским в главной роли

Владимир Зеленский сыграл в фильме "Ржевский против Наполеона". А также выступил продюсером фильма. Фото: Дуся

Государственное агентство не выдает прокатное удостоверение фильма "Ржевский против Наполеона", в котором одну из главных ролей сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Фильм запретили из-за российского комика Юрия Гальцева, сыгравшего в нем эпизодическую роль. Его включили в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом говорится в ответе Госкино на информационный запрос "Українських Новин".

"Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" (Россия, 2011 год, режиссер М. Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года", - говорится в ответе агентства.

Гальцев неоднократно посещал оккупированный Крым и заявлял, что все крымчане молятся о Владимире Путине и России.

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"Ржевский против Наполеона" - российско-украинская комедия, вышедшая в прокат в 2012-м.

Владимир Зеленский не только сыграл в фильме роль Наполеона, но и выступил продюсером фильма с компаньонами по "95 кварталу" Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым, российским режиссером и продюсером Сергеем Ливневым.

Фильм получил преимущественно отрицательные отзывы в печати.

Юрия Гальцева внесли в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, в 2015 году. Список был опубликован 24 декабря в канун новогодних и рождественских праздников, когда телерадиоорганизации планируют демонстрировать в эфире праздничные концертно-развлекательные программы и фильмы.