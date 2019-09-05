Госгеослужбу может возглавить юрист из компании Злочевского

"Полная кадровая перезагрузка" в действии

На должность председателя Государственной геологической службы, которая выдает компаниям разрешительные документы на разработку украинских недр, претендует глава юридического отдела Службы Кристина Браиловская, которая работала в компании "Инфокс" Николая Злочевского.

Об этом сообщает "Капитал" в материале "Олигархи заводят своего человека в Государственную службу геологии и недр".

Кристина Браиловская начала свою карьеру в госслужбе в 2012 году с должности советника Олега Проскурякова, бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины в правительстве Николая Азарова, после чего возглавила юридический департамент Госгеонедр.

Как указывается в материале, стремительный карьерный рост связывали с непосредственным влиянием Николая Злочевского.

Во время работы в Службе, без конкурентных процедур спецразрешения на разработку недр получили такие компании как "Бурисма" Николая Злочевского, "Укрнафта" Игоря Коломойского, "АЕСУ" Геннадия Буткевича и компания "Голден Деррик" (Ист Юуроп Петролеум), которую СМИ связывают с бизнесменом Павлом Фуксом.

При этом, как отмечается в материале, для выдачи лицензий компаниям олигархов в Госгеослужбе была организована схема отказа с нарушениями собственных процедур, после чего суды выдавали спецразрешения на разработку недр без конкурса.

"Схема строилась следующим образом. Формальный, который противоречил законодательству отказ Госгеонедр давал право недропользователю обратиться в суд. Суд, в свою очередь, законно выносит решение о неправомерных действиях Госгеонедр и выдает недропользователю спецразрешения на добычу полезных ископаемых", - говорится в материале.

Как сообщалось, на днях Владимир Зеленский поручил провести "полную кадровую перезагрузку" в шести наиболее коррупционных госорганах, в том числе в Госгеослужбе.