Госдеп США предостерег от "решалы" Богдана - адвокат Трампа

В Госдепе США называют Богдана "решалой" и предостерегают от общения с ним.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что Госдепартамент США предостерег его от общения с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Об этом он рассказал в телефонном разговоре изданию BuzzFeed News, сообщает "5 канал"

"Когда в Госдепе меня спросили, можно ли дать мой номер Ермаку, они добавили: "(Ермак) - реальный юрист, в отличие от "решалы" Богдана". Он просто антипод Ермака. Ермак честный, Богдан - нет", - сказал Джулиани .

Джулиани ответил, что от встречи с Богданом его предостерегал Курт Волкер.

Также Джулиани сказал, что на встрече с Ермаком выразил "обеспокоенность" администрации США за то, что Богдан занимает такую должность при президенте Украины и может "негативно" влиять на Зеленского.

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Президент Владимир Зеленский получил критику с Запада. В Совете Европы выразили обеспокоенность принятым в первом чтении президентским законопроектом о деятельности органов судейского управления, который предусматривает реформу судебной системы.