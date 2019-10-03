Зеленский получил критику с Запада

Судебную реформу от Зеленского раскритиковали.

Совет Европы обеспокоен принятым в первом чтении президентским законопроектом о деятельности органов судейского управления (№ 1008), предусматривающим реформу судебной системы.

Об этом говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Вадиму Пристайко, сообщает "Європейська правда"

"Как вы знаете, формирование независимой, эффективной и профессиональной судебной системы, которая пользуется доверием общественности и соответствует его потребностям, является частью обязательств, взятых Украиной при вступлении в Совет Европы.

Учитывая это мы с определенным беспокойством встретили проект закона № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", принятый в первом чтении новоизбранной Верховной Радой", - написала Пейчинович-Бурич.

Текст законопроекта предлагает масштабные изменения, которые "могут иметь существенное влияние на независимость судебной системы. "В частности, это повлияет на статус и полномочия судей, а также на соответствующие процедуры", - заявила генсек Совета Европы.

СЕ осознает желание правительства Украины достигать прогресса в проведении реформ. В то же время она подчеркнула, что реформы должны быть проведены в соответствии с требованиями СЕ и международных стандартов.

"Особое внимание следует уделить требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Относительно этого 25 сентября Комитет министров выразил свою четкую позицию", - заявила Пейчинович-Бурич.

Также проект раскритиковали послы ЕС и Канады, указав на беспочвенность сокращение количества судей Верховного суда и применения люстрации к членам Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

"Перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и создание новой комиссии по этике и добродетели оставаться неэффективным, если не будет перезапуска Высшего совета правосудия", - заявили они.

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12 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления. Документ сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.