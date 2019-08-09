Госдеп США поддерживает расширение "нормандского формата" переговоров

США войдут в "нормандский формат" переговоров. Фото: Радио Свобода

Госдеп США поддерживает инициативу главы украинского государства Владимира Зеленского по расширению "нормандского формата" для переговоров, однако любой новый формат решения конфликта на Донбассе потребует договоренности всех сторон.

"Украина имеет все права искать партнеров для решения одной из крупнейших конфликтов современной Европы. В отношении "нормандского формата" из четырех стран - США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Сейчас эти усилия возглавляет предназначенный для проведения переговоров специальный представитель Курт Волкер . Нужна договоренность всех сторон для создания любого нового формата", - заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, сообщает Голос Америки.

"Мы очень поддерживаем усилия президента Зеленского по осуществлению шагов в направлении мира. Действия украинских военных в Станице Луганской, желание восстановить мост, необходимый для удовлетворения гуманитарных потребностей, демонстрирует намерение нового украинского правительства предпринять шаги в правильном направлении", - отметил Кент.

"Но преданность США сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины является непоколебимой, и мы верим, что весь Донбасс является частью Украины, так же, как и Крым. И такой остается наша политика и наше обязательство помочь Украине восстановить ее суверенитет и территориальную целостность" , - пообещал представитель властей США.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не поддерживает идею расширить "нормандский формат" представителями США и Великобритании.