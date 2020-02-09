Госаппарат ожидает сокращения - Гончарук

Гончарук анонсировал сокращение админресурса. Фото: РБК

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение минимум на 10% государственного аппарата в 2020 году.

"Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат", - сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV.

Премьер отметил, что большая экономия средств будет за счет введения в органах власти различных IT-инструментов.

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Ранее, Алексей Гончарук сообщил об увольнении руководителей управлений лесного и охотничьего хозяйства Харьковской и Закарпатской областей.