Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина

Минздрав и Нацполиция проверят соблюдение карантинных ограничений на горнолыжных курортах. Фото: Facebook

Горнолыжные курорты в Карпатах проверят на соблюдение условий жесткого карантина.

Проверки заведений общественного питания на курортах начнутся уже завтра. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский отдохнул в "Буковеле" - в интернете появились фото

"Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические мероприятия и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желание воевать с системой не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев. Нарушение должны иметь последствия", - отметил Ляшко.

По словам санврача, проверки связаны с множеством сообщений о нарушениях ресторанов, баров и развлекательных заведений на горнолыжных курортах.

С начала усиленного карантина обнаружили более 1,5 тыс. заведений, нарушивших ограничения. С 8 января вынесли более 3,5 тыс. постановлений о нарушении масочного режима. За 3 дня обнаружили нарушение карантинных ограничений в работе 1658 заведений.