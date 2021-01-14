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четверг, 14 января 2021 20:55

Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина

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Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
Минздрав и Нацполиция проверят соблюдение карантинных ограничений на горнолыжных курортах. Фото: Facebook

Горнолыжные курорты в Карпатах проверят на соблюдение условий жесткого карантина.

Проверки заведений общественного питания на курортах начнутся уже завтра. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

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"Если мы обращаемся к людям с просьбой соблюдать противоэпидемические мероприятия и они придерживаются их, то почему тогда некоторые представители бизнеса позволяют себе нарушать эти правила? Желание воевать с системой не должно превалировать над сохранением жизни и здоровья украинцев. Нарушение должны иметь последствия", - отметил Ляшко.

По словам санврача, проверки связаны с множеством сообщений о нарушениях ресторанов, баров и развлекательных заведений на горнолыжных курортах.

С начала усиленного карантина обнаружили более 1,5 тыс. заведений, нарушивших ограничения. С 8 января вынесли более 3,5 тыс. постановлений о нарушении масочного режима. За 3 дня обнаружили нарушение карантинных ограничений в работе 1658 заведений.

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