Гонтарева рассказала, почему подозревает Коломойского

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Главным подозреваемым в нападениях на себя и свою семью экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева считает украинского олигарха, экс-владельца ПриватБанка Игоря Коломойского.

Об этом она заявила в интервью LB.ua.

На комментарии журналистки о причастности Коломойского Гонтарева ответила: "У меня даже нет сомнений". Свою уверенность она объяснила так:

"Вся эта бригада, они не просто травят меня, но и делают это вызывающе и еще смеются. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, мол,"обещал отправить за ней самолет, а не машину"(в центре Лондона Гонтареву сбила именно машина - Gazeta.ua).

Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала - криминал, по меньшей мере, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке машину. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом - апофеоз ".

На уточнение журналистки, что ее врагом может быть не только Коломойский, ведь Гонтарева закрывала и другие банки, она ответила:

"Последний банк я закрыла в 2015, а сейчас у нас 2019 Так что, может, у меня есть много, кроме Коломойского, врагов, но они мне неизвестны".

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Пожар в селе Гореничи под Киевом произошел ночью 17 сентября. Дом Гонтаревой сгорел полностью. Никто не пострадал, поскольку в доме никого не было. 12 сентября в Государственном бюро расследований подтвердили проведение обыска в квартире бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Следственные действия провели в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Национального банка в 2016-м. 5 сентября в центре Киева сгорело авто невестки Гонтаревой. 30 июля у Лондоне саму Гонтареву сбил автомобиль, она попала в больницу. В комментарии hromadske она не исключила, что это месть Коломойского.