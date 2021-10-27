Гонтарева прокомментировала офшоры, "Квартал 95" и Приватбанк

Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева: "Выведенные деньги "ПриватБанка" все-таки прошли через компанию "Квартала 95". Фото: Facebook Студія "Квартал 95"

Проблема с возвращением выведенных из Приватбанка денег не решается – до сих пор даже не выдвинуты подозрения акционерам банка.

Об этом сказала экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью "Радио Свобода".

Она также отметила, что документы Pandora Papers свидетельствуют, что 40 миллионов долларов из Приватбанка прошли через офшоры Зеленского.

"Что касается отмывания 40 миллионов долларов через счета компании – это очень интересный момент, и мне трудно сказать, прошли эти деньги как отмывание денег, или получила эти деньги за какой-то продакшн, и компания не знала, что это были грязные деньги. Но документы которые показывали, свидетельствуют о том, что это факт и транзакции были, и выведенные деньги Приватбанка все-таки прошли через компанию "Квартала 95", – отмечает Гонтарева.

Экс-глава НБУ также предположила, что "кварталовцы" могли не знать о том, что 40 млн долларов были выведены из Приватбанка.

Впрочем, констатирует Гонтарева, бывшие акционеры Приватбанка до сих пор не получили подозрений. Она напомнила, что государство внесло в этот банк 5,5 миллиарда долларов.

"Это расходы государства. Если вы посмотрите на иски, которые подал Приватбанк по всему миру, включая Лондон, Израиль, Америку, штат Делавер, Швейцарию, Латвию, то в общей сложности исков на 10 миллиардов", – отметила она.

"Когда мы национализировали банк в 2016 году, агентство Kroll нашло все эти активы, подготовило очень большой отчет, провело аудит. Большое количество этих документов использовалось для подачи в суд", – рассказала экс-председатель НБУ.

"Это все должно было происходить очень быстро, но как вы видите "воз и ныне там". Не то что ничего не вернули, а я даже не вижу подозрений, которые вынесли бы акционерам", – подчеркнула она.

Гонтарева убеждена, пока не будет решен вопрос ответственности бывших акционеров и возвращения выведенных средств, приватизация Приватбанка не будет эффективной.

"Что касается приватизации Приватбанка. Мы можем все, что угодно сейчас рассказывать – его поделят на "хороший" и "плохой" банк. То, что "хорошую" часть продадим за большие деньги, а "плохую" похороним на кладбище мертвых активов" . Это все можно делать. Это все технология", – отметила она.

"Но хочу вам сказать, что когда я уходила из Национального банка, был май 2017 года, в Национальном банке, в Минфине и в самом Приватбанке было, кажется, 600 исков от Коломойского и его компании. Теперь этих исков 1000″, – подчеркнула Валерия Гонтарева.

Она отметила, что решение о приватизации также может быть обжаловано в суде. И рассмотрение этого вопроса затянется на годы.

"Если можно обжаловать назначение главы правления Приватбанка через суд, то почему нельзя обжаловать какое-либо разделение активов на "хороший" и "плохой" банк – и это все затянуть на невероятное количество лет?" – добавила она.

"Поэтому это все просто заговаривание проблемы, это ее не решает. Решать проблему нужно реальными способами: возвращением этих активов, преследованием этих собственников", – убеждена Гонтарева.

Напомним, авторы международного расследования Pandora Papers заявляют о рассекречивание офшоров у более чем 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров, включая и действующих президентов, а также у 300 министров, судей, мэров и других госслужащих. В частности президент Украины Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что расследование "Слідство.Інфо" по материалам Pandora Papers об офшорах, которые использовал Зеленский и его соратники, не содержит ничего нового, и заверил, что не занимался отмыванием денег. Ранее в Киеве пытались сорвать показ расследования о тайнах офшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о" грязных "деньгах олигарха Игоря Коломойского "Офшор 95 " из-за звонка с угрозами, который поступил в КГГА. Звонивший мужчина заявил, что он из СБУ. Стоит отметить, что в расследовании международного консорциума журналистов Pandora Papers фигурируют также люди из близкого окружения действующего президента России Владимира Путина.