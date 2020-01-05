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воскресенье, 05 января 2020 23:07

Гончарук сообщил, сколько нелегальных АЗС уже закрыли

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Гончарук сообщил, сколько нелегальных АЗС уже закрыли
Закрыли 439 нелегальных АЗС.

В Украине за три недели ликвидировали 439 нелегальных АЗС.

Правоохранители проверили 787 АЗС. Кроме того они арестовали 275,4 тонн горючего, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"К работе также приложен руководство всех ОГА. Дал поручение ликвидировать проблему до 9 января. Мы должны как можно быстрее побороть теневой рынок для дальнейшего роста экономики страны", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, в районе ООС правоохранители ликвидировали 13 нелегальных АЗС в течение прошлой недели. Правоохранители зафиксировали 8 нелегальных АЗС в Донецкой области и 5 - в Луганской области.

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Дата
05
января

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