Гончарук: Схематозникам нас не запугать

Премьер Гончарук говорит, что борьба продолжается и он уверен в победе

Нынешнее правительство хотят запугать те, кто хочет, чтобы Украине ничего не удалось.

Об этом в четверг заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"С самого начала против команды президента и правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось.

Обращаюсь к тем, кто борется против нас: вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", – заявил премьер.

Гончарук добавил, что "главная цель работы нашей команды – перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозов" и договорняков".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнародование записей против Гончарука – это провокация Коломойского: партия "Слуга народа"

"И немного хороших новостей. Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, составляющих 25 млрд долларов.

Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 25 млрд долларов. Резко снизилась инфляция в 4,1%.

Если это не хорошие новости для страны, то я полный профан в экономике!" – резюмировал Гончарук.

В Кабмине опровергли информацию об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. При этом в правительстве отметили, что не располагают информацией о достоверности записи, на которой премьер критикует президента.