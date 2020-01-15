В Кабмине отреагировали на "отставку" Гончарука

Информация об отставке Гончарука не подтвердилась. Фото: slovoidilo.ua

В Кабмине опровергли информацию об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

При этом в правительстве отметили, что не располагают информацией о достоверности записи, на котором премьер критикует президента. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Кабинета министров.

"Пресс-служба Кабинета министров не располагает информацией о подлинности аудио или видео записи, которая распространяется в сети Интернет. Информация относительно заявления об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

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В сеть попала запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук критикует президента Владимира Зеленского за примитивное понимание экономических процессов в стране. После этого из разных источников стали поступать сообщения об отставке Гончарука.