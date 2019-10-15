Гончарук с министрами впервые придет на час вопросов

В пятницу, 18 октября, правительство Алексея Гончарука будет час отвечать на вопросы народных депутатов.
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете во вторник.
Это будет первый час вопросов к новому правительству.
В сентябре в календарном плане таких часов не было, надо было разработать проект государственного бюджета на 2020 год.
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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.
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