Гончарук приехал в Раду

Премьер-министр Алексей Гончарук приехал в Верховную Раду на час вопросов к правительству.
В 11.23 сообщили, что премьер появился в сессионном зале.
"Уважаемый исполняющий обязанности премьер-министра", - обратилась нардеп Ольга Белькова из "Батькивщины" к министру иностранных дел Вадиму Пристайко.
"А, уже есть и премьер-министр", - поправила себя нардеп.
К Гончаруку подошел глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Спикер взглянул на часы, что-то сказал премьеру и покинул ложу правительства.
К премьеру подходили из зала и жали руку.
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Сегодня утром, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому.
"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент". - написал он в Facebook.
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