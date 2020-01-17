Гончарук приехал в Раду

Премьер-министр Алексей Гончарук приехал в Верховную Раду на час вопросов к правительству.

В 11.23 сообщили, что премьер появился в сессионном зале.

"Уважаемый исполняющий обязанности премьер-министра", - обратилась нардеп Ольга Белькова из "Батькивщины" к министру иностранных дел Вадиму Пристайко.

"А, уже есть и премьер-министр", - поправила себя нардеп.

К Гончаруку подошел глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Спикер взглянул на часы, что-то сказал премьеру и покинул ложу правительства.

К премьеру подходили из зала и жали руку.

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Сегодня утром, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал ее президенту Владимиру Зеленскому. "Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент". - написал он в Facebook.