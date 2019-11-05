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вторник, 05 ноября 2019 12:22

Гончарук объяснил, что будет с субсидиями

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Гончарук объяснил, что будет с субсидиями
Малообеспеченные семьи не будут платить за коммунальные услуги больше 15% своего дохода, заверил Гончарук. Фото: korrespondent.net

Правительство разрабатывает систему эффективности субсидий, которая позволит поддерживать только тех граждан, которые в этом нуждаются.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации обновленного проекта бюджета.

"Все, кто нуждается в субсидий в этом отопительном сезоне, их получат. Да, мы работаем над системой эффективности, хотим, чтобы субсидии от государства получали только те, кому это действительно нужно. Если у вас дом 600 кв.м, вы три раза в год ездите за границу, у вас дорогая машина - это признак, что не вам в первую очередь нужно помогать.

За счет оптимизации этой системы будем стараться предоставлять ресурсы тем, кто без этого может не справиться. Наша задача по субсидиям заключается в том, чтобы малообеспеченная семья тратила на коммунальные услуги не больше 15% дохода", - сказал Гончарук.

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В проект госбюджета на 2020 год на субсидии заложили 47,6 млрд грн. В 2019-м - 55,1 млрд грн.

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