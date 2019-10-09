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среда, 09 октября 2019 15:02

Гончарук об отопительном сезоне: Смела нас снова "радует"

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Гончарук об отопительном сезоне: Смела нас снова &quot;радует&quot;
В прошлом году тепло в Смеле дали во второй половине ноября. Фото: ukrreporter.com.ua

Кабинет министров создал рабочую группу, которая должна обеспечить беспрепятственное вхождение в отопительный сезон города Смела, где в прошлом году была задержка.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства.

"Есть ряд сложных вопросов. Например, город Смела нас снова "радует". Помните, в прошлом году была целая история, в том числе с околополитическими заявлениями и действиями, срыванием пломб, рытьем труб. Хотим в этом году не допустить такого и не превращать обычное событие - подготовку к отопительному сезону - в политическое шоу. Поэтому сегодня приняли решение о создании рабочей группы под председательством министра Алены Бабак, которая должна дать оценку тому, что там происходит. И в ближайшие 2-3 дня предложить правительству, как выйти из той непростой ситуации. Мы ею давно занимаемся, там остались последние шаги", - сказал Гончарук.

Он заверил, что правительство сделает все, чтобы Украина вошла в отопительный сезон без проблем.

"Сейчас не вижу препятствий, чтобы это сделать", - добавил премьер.

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В ноябре прошлого года жители Смелы пикетировали Кабинет министров с требованием дать тепло в их дома. В городе без отопления остались 80 тыс. жителей. В квартирах температура не превышает 12 градусов. Отопительный сезон не начался из-за долга за поставки газа в предыдущие годы. Достигает примерно 200 млн грн. Средства газопоставщикам должна была энергокомпания, ранее отапливавшая город.

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