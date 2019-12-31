Гончарук назвал главную задачу правительства на 2020 год

В 2020 году правительство возьмется за строительство дорог в Украине. Фото: investigator.ua

Главной задачей правительства в 2020 году будет строительство дорог в Украине.

С этой целью Кабмин, в частности, обновил команду Укравтодора, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью телеканалу Украина 24.

"Сейчас там молодой, порядочный, профессиональный менеджер (компанию в ноябре возглавил Александр Кубраков - ред.), который полностью меняет команды по стране. Первая задача - убрать оттуда коррупцию. Уже десятки людей они уволены из руководящих должностей", - подчеркнул глава правительства.

Кабмин планирует построить в 2020 году не менее 4 тыс. километров дорог.

"Можно сделать и больше. Это не верхний предел, это вопросы, в частности, насколько удастся привлечь к выполнению задач подрядчиков качественных, в том числе с международными деньгами", - отметил Гончарук.

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"Нам нужно построить новую фактически дорогу из Киева в Днепр. Там есть такой участок большой, который уже начинает строиться, и за следующий год мы должны как минимум очень серьезно продвинуться, если вообще не полностью его построить - от Воронежа до Днепра", - добавил премьер.

По словам Гончарука, нужно, чтобы из Киева в Днепр и Запорожье, а оттуда в Мариуполь можно было доехать значительно быстрее, чем сейчас.

"Дорогами нужно сшить страну, это задача, очевидно, что №1 на следующий год", - подчеркнул премьер.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал 2019 периодом подготовки к еще более ощутимым изменениям. Также премьер рассказал, что правительству удалось сделать в этом году.