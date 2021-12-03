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Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
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суббота, 04 декабря 2021 06:30

Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
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Бывший советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк часто посещает спортзал
Фото: Facebook Зоряна Шкиряка
Алексей Гончаренко на выступление президента Владимира Зеленского в парламенте принес QR-код, по ссылке на который можно записать видео обращение к главе государства и руководителю его Офиса Андрею Ермаку
Нардеп из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко любит моржевать
Во время выступления руководителя фракции «Голос» Ярослава Железняка его коллега Александра Устинова наставила ему «рога»
Народный депутат из «Голоса» Кира Рудик со своей кошкой Мишель

Как политики провели последнюю неделю – в материалеGazeta.ua.

29 ноября лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко приехала в парламент на согласительный совет. Надела черное пальто от итальянского бренда Dolce&Gabbanа. Воротник обильно усыпан камнями. Цена на такое стартует от 60 тыс. грн. Образ дополнила юбкой, сапогами-чулками и очками в черной оправе. Накануне она отмечала 61-летие. В Facebook активно обсуждали ее образ: "Пир во время чумы. Надеюсь, избирателям Юли нравится показ мод во времена выживания", "Если старую козу одеть в смокинг, то будет старая коза в смокинге", "А что здесь не так ли? Не понимаю. Стильная и сильная женщина. Что ей, зачухой ходить?"

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко уехал в родную Одессу. Искупался там в холодном море. Видео выложил на странице Facebook.

А бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сходил на вечеринку в загородном комплексе под Киевом. Отдыхал в VIP-зоне. Наблюдал за выступлениями артистов, курил кальян, общался с друзьями и что-то рассматривал в телефоне.

30 ноября отмечали Всемирный день домашних любимцев. Лидер "Голоса" Кира Рудик опубликовала в Facebook фото со своей киской Мишель. А Зорян Шкиряк, бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова, запостил селфи из спортзала и подписал: "К перевороту готов!". Намекнул на заявление президента, что в стране готовят путч. Подсмеялся над этим заявлением на следующий день и эксгенпрокурор Юрий Луценко. Сфотографировался с котом, которого держит головой вниз. Добавил изображение своей собаки, которая развалилась на диване и сравнила с фото Зеленского на перекладине и военными машинами, заблокировавшими правительственный квартал.

1 декабря в Верховную Раду приехал глава государства. Накануне депутатам из "Слуги народа" в чат поступило указание прийти в футболках "За президента – против олигархов!". Многие их одели, некоторые не захотели. В течение выступления Зеленского аплодировали ему 61 раз. "Слуга народа" Юлия Гришина на такое событие появилась с очередной брендовой сумочкой – Saint Laurent стоимостью €2150 (около 67 тыс. грн).

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Алексей Гончаренко поздравил Зеленского, принеся плакат с QR-кодом. Написал в Telegram, запускающий флешмоб #идите в ср..ку!: "Переходите по коду, записывайте видеообращения в Зеленский и Ермак с этим хештегом, отмечайте меня! Госпереворот, да госпереворот". Вечером депутаты собрались на площади на акцию протеста "Защити Украину – останови переворот". Сходили в Офис президента.

33 года в этот день праздновал бывший и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов. Сфотографировался на заснеженной улице в футболке. Задрал ее до груди и написал:

"Если научился держать удар под дых, то все остальное будет гуд".

После обеда на Безопасный форум в столичный отель Hilton собрались политики. Говорили об угрозах. Были там бывшие премьеры Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, действующие нардепы.

2 декабря в парламенте с места выступал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. За ним сидела коллега Александра Устинова. Наставила ему "рожки". Она – одна из тех, кто выразил ему недоверие и называет себя исполняющим обязанности главы фракции.

3 декабря лидер Радикальной партии Олег Ляшко выложил фото, где лежит в постели с супругой Роситой и сыном Александром. Малыш держит воздушные шары.

На прошлой неделе Арсен Аваков и Владимир Гройсман фотографировались с бутафорским оружием на дне рождения телеведущего Савика Шустера в Вильнюсе. Юлия Тимошенко примерила каску, а "слуга народа" Василий Вирастюк сфотографировался в маске супергероя.

Автор: 1061741, 1060603, 1059740, 1059057
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