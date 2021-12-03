Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото

Фото: Facebook Зоряна Шкиряка

Как политики провели последнюю неделю – в материалеGazeta.ua.

29 ноября лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко приехала в парламент на согласительный совет. Надела черное пальто от итальянского бренда Dolce&Gabbanа. Воротник обильно усыпан камнями. Цена на такое стартует от 60 тыс. грн. Образ дополнила юбкой, сапогами-чулками и очками в черной оправе. Накануне она отмечала 61-летие. В Facebook активно обсуждали ее образ: "Пир во время чумы. Надеюсь, избирателям Юли нравится показ мод во времена выживания", "Если старую козу одеть в смокинг, то будет старая коза в смокинге", "А что здесь не так ли? Не понимаю. Стильная и сильная женщина. Что ей, зачухой ходить?"

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко уехал в родную Одессу. Искупался там в холодном море. Видео выложил на странице Facebook.

А бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сходил на вечеринку в загородном комплексе под Киевом. Отдыхал в VIP-зоне. Наблюдал за выступлениями артистов, курил кальян, общался с друзьями и что-то рассматривал в телефоне.

30 ноября отмечали Всемирный день домашних любимцев. Лидер "Голоса" Кира Рудик опубликовала в Facebook фото со своей киской Мишель. А Зорян Шкиряк, бывший советник министра внутренних дел Арсена Авакова, запостил селфи из спортзала и подписал: "К перевороту готов!". Намекнул на заявление президента, что в стране готовят путч. Подсмеялся над этим заявлением на следующий день и эксгенпрокурор Юрий Луценко. Сфотографировался с котом, которого держит головой вниз. Добавил изображение своей собаки, которая развалилась на диване и сравнила с фото Зеленского на перекладине и военными машинами, заблокировавшими правительственный квартал.

1 декабря в Верховную Раду приехал глава государства. Накануне депутатам из "Слуги народа" в чат поступило указание прийти в футболках "За президента – против олигархов!". Многие их одели, некоторые не захотели. В течение выступления Зеленского аплодировали ему 61 раз. "Слуга народа" Юлия Гришина на такое событие появилась с очередной брендовой сумочкой – Saint Laurent стоимостью €2150 (около 67 тыс. грн).

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Алексей Гончаренко поздравил Зеленского, принеся плакат с QR-кодом. Написал в Telegram, запускающий флешмоб #идите в ср..ку!: "Переходите по коду, записывайте видеообращения в Зеленский и Ермак с этим хештегом, отмечайте меня! Госпереворот, да госпереворот". Вечером депутаты собрались на площади на акцию протеста "Защити Украину – останови переворот". Сходили в Офис президента.

33 года в этот день праздновал бывший и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов. Сфотографировался на заснеженной улице в футболке. Задрал ее до груди и написал:

"Если научился держать удар под дых, то все остальное будет гуд".

После обеда на Безопасный форум в столичный отель Hilton собрались политики. Говорили об угрозах. Были там бывшие премьеры Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, действующие нардепы.

2 декабря в парламенте с места выступал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк. За ним сидела коллега Александра Устинова. Наставила ему "рожки". Она – одна из тех, кто выразил ему недоверие и называет себя исполняющим обязанности главы фракции.

3 декабря лидер Радикальной партии Олег Ляшко выложил фото, где лежит в постели с супругой Роситой и сыном Александром. Малыш держит воздушные шары.

На прошлой неделе Арсен Аваков и Владимир Гройсман фотографировались с бутафорским оружием на дне рождения телеведущего Савика Шустера в Вильнюсе. Юлия Тимошенко примерила каску, а "слуга народа" Василий Вирастюк сфотографировался в маске супергероя.