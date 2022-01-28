Головань: дело против Порошенко – политические преследования в соответствии с практикой ЕСПЧ

Дело против Петра Порошенко – это классический образец политических преследований в соответствии с практикой ЕСПЧ, об этом заявил адвокат Игорь Головань, выступая в Киевском апелляционном суде. Головань подчеркнул – судебное заседание в апелляционной инстанции перенесено по надуманному поводу.

"Адвокаты нашего объединения несколько раз побывали здесь, мы ходатайствовали об ознакомлении со всеми материалами, мы представили свои документы, мы познакомились с апелляционной жалобой прокуратуры и убедились, что ничего нового там нет, никаких правовых обоснований для применения мер против Петра Порошенко там нет и быть их не может. И мы были готовы сегодня представлять интересы Петра Порошенко", – сообщил Игорь Головань.

"Хотел бы еще раз напомнить обществу: согласно решению ЕСПЧ признаками политических преследований являются поспешные публичные заявления чиновников с оценкой квалификации расследуемых событий, фактически дискредитация, бездоказательная публичная оценка деятельности оппозиционной организации, унижение значения и отношения к оппозиции и особое отношение к расследованию. То есть все эти признаки политических преследований, закрепленных ЕСПЧ, мы видим здесь сейчас", – говорит Головань.

"Мы слышали вчера, как пресс-секретарь ДБР, которая проводила брифинг по поводу огромной трагедии, которая произошла в Днепре, все же значительную часть того брифинга посвятила Порошенко. То есть, мы видим политическую мотивированность, мы видим и то, что руководствуется эта деятельность непосредственно из властных офисов, из Офиса президента", – убежден адвокат.

"Мы напомним, что сам президент Зеленский в своем интервью говорил об этом деле и давал свою оценку. Мы знаем, что народный депутат по провластной фракции по фамилии Дунда еще в прошлом году четко озвучил план, когда будет так называемое "подозрение" сделано, что оно будет сделано "под елку", и это было сделано в конце декабря, как мы знаем", – констатирует адвокат.

"То есть мы видим классические политические преследования, и это уже юридические термины, это уже сроки решений ЕСПЧ, которые, напомню, в Украине являются источником права. Поэтому еще раз напомню: нет у Порошенко обязанности давать показания в соответствии с законом, нет у Порошенко обязанности участвовать в процессуальных действиях. И именно поэтому, руководствуясь этими правами, мы не дадим проводить эти шоу. Обязанность появляться есть, пока действует это незаконное определение Печерского суда, которое, мы надеемся, будет отменено. Однако никакого участия в шоу, которое они почему-то называют процессуальными действиями, не будет", – подчеркнул Игорь Головань.