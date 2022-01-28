Головань: дело против Порошенко – политические преследования в соответствии с практикой ЕСПЧ

 
Ексклюзивы
1/5
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Просмотров: 1774
"Зеленые человечки" поняли, что в парламентском буфете можно неплохо грабить": что едят нардепы
"Зеленые человечки" поняли, что в парламентском буфете можно неплохо грабить": что едят нардепы
Просмотров: 1854
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 4842
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
Просмотров: 657
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
Просмотров: 441
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
Просмотров: 927
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
Просмотров: 2736
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 1215
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 1035
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Просмотров: 1431
Фото
Все фото
3
21
8
9
3
&quot;Слуга народа&quot; во время гимна говорил по телефону
"Слуга народа" во время гимна говорил по телефону
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Рада показала &quot;рекорд&quot; по посещаемости – депутаты не слушали правительство и сидели в телефонах
Рада показала "рекорд" по посещаемости – депутаты не слушали правительство и сидели в телефонах
&quot;Зеленые человечки&quot; поняли, что в парламентском буфете можно неплохо грабить&quot;: что едят нардепы
"Зеленые человечки" поняли, что в парламентском буфете можно неплохо грабить": что едят нардепы
ГБР пришло с обыском к &quot;слуге&quot; из группы Разумкова
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
Видео
Все видео
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
Конец эпохи бедности: директор ДБР катается на Toyota за почти 2 млн грн из карманов украинцев
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
"Слуга" Пушкаренко гоняет на Toyota Land Cruiser по 150-190 км/ч
Нардепа от ОПЗЖ поймали на "интересном" занятии в Раде
Нардепа от ОПЗЖ поймали на "интересном" занятии в Раде
Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме
Депутат из ОПЗЖ не ответил на вопрос о Крыме
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
После дебоша в горсовете нардеп Дмитрук уходит от Разумкова
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 4068
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1512
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1548
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 810
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6417
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 января 2022
Просмотров: 243
Комірчинка
Колись давно я працював при театрі. А це таке місце, що воно, так само, як і редакції ЗМІ, притягує до себе із зовнішнього світу особливий контингент ...
пятница, 28 января 2022 12:29

Головань: дело против Порошенко – политические преследования в соответствии с практикой ЕСПЧ

  Комментировать
 

Дело против Петра Порошенко – это классический образец политических преследований в соответствии с практикой ЕСПЧ, об этом заявил адвокат Игорь Головань, выступая в Киевском апелляционном суде. Головань подчеркнул – судебное заседание в апелляционной инстанции перенесено по надуманному поводу.

"Адвокаты нашего объединения несколько раз побывали здесь, мы ходатайствовали об ознакомлении со всеми материалами, мы представили свои документы, мы познакомились с апелляционной жалобой прокуратуры и убедились, что ничего нового там нет, никаких правовых обоснований для применения мер против Петра Порошенко там нет и быть их не может. И мы были готовы сегодня представлять интересы Петра Порошенко", – сообщил Игорь Головань.

"Хотел бы еще раз напомнить обществу: согласно решению ЕСПЧ признаками политических преследований являются поспешные публичные заявления чиновников с оценкой квалификации расследуемых событий, фактически дискредитация, бездоказательная публичная оценка деятельности оппозиционной организации, унижение значения и отношения к оппозиции и особое отношение к расследованию. То есть все эти признаки политических преследований, закрепленных ЕСПЧ, мы видим здесь сейчас", – говорит Головань.

"Мы слышали вчера, как пресс-секретарь ДБР, которая проводила брифинг по поводу огромной трагедии, которая произошла в Днепре, все же значительную часть того брифинга посвятила Порошенко. То есть, мы видим политическую мотивированность, мы видим и то, что руководствуется эта деятельность непосредственно из властных офисов, из Офиса президента", – убежден адвокат.

"Мы напомним, что сам президент Зеленский в своем интервью говорил об этом деле и давал свою оценку. Мы знаем, что народный депутат по провластной фракции по фамилии Дунда еще в прошлом году четко озвучил план, когда будет так называемое "подозрение" сделано, что оно будет сделано "под елку", и это было сделано в конце декабря, как мы знаем", – констатирует адвокат.

"То есть мы видим классические политические преследования, и это уже юридические термины, это уже сроки решений ЕСПЧ, которые, напомню, в Украине являются источником права. Поэтому еще раз напомню: нет у Порошенко обязанности давать показания в соответствии с законом, нет у Порошенко обязанности участвовать в процессуальных действиях. И именно поэтому, руководствуясь этими правами, мы не дадим проводить эти шоу. Обязанность появляться есть, пока действует это незаконное определение Печерского суда, которое, мы надеемся, будет отменено. Однако никакого участия в шоу, которое они почему-то называют процессуальными действиями, не будет", – подчеркнул Игорь Головань.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Головань: дело против Порошенко – политические преследования в соответствии с практикой ЕСПЧ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
января

Дали иммунитет: украинскую летчицу включили в состав ПАСЕ

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 17623
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 3 Просмотров: 14886
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 12897
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
11
 Просмотров: 11664
Определили аэродромы в Беларуси, куда РФ перебрасывает войска
Определили аэродромы в Беларуси, куда РФ перебрасывает войска Просмотров: 7857
Политика
Порошенко не будет участвовать в шоу по сценарию Зеленского: Новиков
Порошенко не будет участвовать в шоу по сценарию Зеленского: Новиков Просмотров: 72
"Слуга народа" во время гимна говорил по телефону
"Слуга народа" во время гимна говорил по телефону
3
 Просмотров: 243
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным Просмотров: 2241
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
21
 Просмотров: 1765
Рада показала "рекорд" по посещаемости – депутаты не слушали правительство и сидели в телефонах
Рада показала "рекорд" по посещаемости – депутаты не слушали правительство и сидели в телефонах
8
 Просмотров: 819
Больше всего комментируют
6
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
3
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
1
Егорова заявила о "поддержке" Путина - сети пишут Баканову
1
"Рада не закрывается" - "слуги" объяснили двухнедельный карантин
1
Литва окончательно отказала Шарию в праве считаться беженцем
Голосов: 954
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть