Голосовать в четверг и рассматривать инициативы президента без голосования: "слуги" подготовили новые изменения

Среди инициаторов законопроекта только депутаты "Слуги народа", в частности председатель фракции Давид Арахамия. ФОТО: Facebook-страница "Слуги народа"

Семеро депутатов от фракции "Слуга народа" внесли законопроект, которым предлагают изменить Регламент работы Верховной Рады. Среди инициаторов и председатель фракции - Давид Арахамия. Сейчас документ прорабатывают четыре комитета. В сессионном зале его еще не рассматривали.

Gazeta.ua рассказывает о главных положения, которые могут изменить процедуру и приоритетность рассмотрения законопроектов.

1) Без голосования включать в повестку дня сессии законопроекты президента, которые он определил как неотложные.

То есть добавить одно условие, при котором законопроекты можно включать в повестку дня без голосования. Сейчас таких восемь, в частности внесение бюджета на следующий год, законы, возвращенные на повторное рассмотрение, предоставление согласия на обязательность международных договоров Украины и др.

2) Голосовать только в четверг

Депутаты предлагают разделить обсуждение законопроектов и голосования по дням недели. Во вторник и среду "как правило" обсуждать инициативы по процедуре первого, второго или третьего чтения. В четверг "как правило" - голосовать за или против предложения, поправки, законопроект. Также в четверг рассматривать предложения об устранении несогласованностей в законах, которые вернул президент.

В пятницу остается час вопросов к правительству (с 10 до 11), объявления запросов (до 30 минут). До 13 часов пятницы - обсуждение законопроектов и принятия решений об отмене решений Верховной Рады, принятие решений по результатам осуществления учредительной, организационной, контрольной функций парламента.

Сейчас депутаты голосуют со вторника по пятницу в сессионные дни.

3) Выделять время для выступлений "по различным вопросам", только если сами депутаты это поддержат

Инициаторы законопроекта предлагают выделять час между 13 и 14 для "выступлений по различным вопросам" по пятницам только если 226 депутатов проголосуют за выделение этого времени. Председательствующий на заседании (то есть председатель парламента или его заместители) ставит этот вопрос на голосование.

Сейчас голосовать за это не нужно. Регламент отдает этот час депутатам.

4) Постановление об отмене уже принятого законопроекта смогут внести не менее 45 депутатов

Сейчас это может сделать один депутат.

5) Вносить альтернативные законопроекты к неотложным надо в пределах 7 дней.

Сейчас неотложные законопроекты не отделены в регламенте от обычных, и альтернативные можно вносить в пределах 14 дней (норма касательно 14 дней остается для обычных законопроектов).

6) Неотложный законопроект рассматривают в зале внеочередно с обсуждением по сокращенной процедуре

Если Верховная Рада не приняла решение, что будет рассматривать его по полной.

Сейчас это работает "с точностью до наоборот", утверждает депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина.

7) Нельзя вносить идентичные предложения и поправки

Если депутаты таки их внесли, поправки будут считаться как одна и также их добавят к сравнительной таблице.

8) Отклоненную комитетом поправку можно поставить на голосование в зале, если такое решение поддержат не менее 150 депутатов. Также поддержанную комитетом поправку можно поставить на подтверждение, если такое решение поддержат не менее 150 депутатов.

То есть перед голосованием за суть поправки необходимо собрать 150 голосов в поддержку того, чтобы правку как такую ​​поставили на голосование (в случае отклонения) или подтверждения (в случае поддержки комитетом). Сейчас такого требования нет.

9) Разово принимать решение о продолжении заседания не только на утренних заседаниях.

Сейчас депутаты могут продлить пленарное заседание после 18 часов более чем на 15 минут только на утреннем заседании. По проекту "слуг" такая норма исчезает.

Регламент устанавливает порядок подготовки и проведения сессий Верховной Рады, ее заседаний, формирования государственных органов, определяет законодательную процедуру, процедуру рассмотрения других вопросов, отнесенных к ее полномочиям, и порядок выполнения контрольных функций Верховной Рады. Регламент подписан в феврале 2010 года третьим президентом Виктором Ющенко.