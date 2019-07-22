Голосование официально завершилось

Последним закрылся участок в Сан-Франциско. Фото: из открытых источников

Голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду официально завершилось - закрылся последний избирательный участок в Сан-Франциско.

Начался подсчет голосов и оформления протоколов голосования, сообщает Укринформ.

Своим правом голоса на участке в Сан-Франциско, которая географически охватывает 12 штатов воспользовались 339 украинских избирателей из зарегистрированных 23 710. Таким образом, явка там составила 1,43%. Для сравнения: во втором туре президентских выборов 21 апреля, явка была 2,43%.

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Невысокий уровень активности избирателей традиционно объясняется, в частности, большими расстояниями, которые приходится преодолевать гражданам Украины к избирательному участку. Например, людям, живущим на Гавайях, для этого нужно лететь почти 5 часов самолетом.

Четыре избирательных участка в США действуют на постоянной основе и расположены при дипломатических учреждениях Украины. Они охватили украинских избирателей, зарегистрированных во всех 50-ти американских штатах, округе Колумбия, а также в Антигуа и Барбуда.

21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По результатам Национального экзит-пола, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8% ), "Батьківщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).