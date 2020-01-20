Голодомор не трагедия, а геноцид. СССР скрывал уничтожение миллионов украинцев - Зеленский

Жертвы Голодомора-геноцида. Харьковщина, 1933 год.

Для Украины Голодомор 1932-1933 годов есть геноцидом, а не социальной или экономической трагедией, как кто-то пытается ее представить.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Многие люди были уничтожены. В них отобрали много - их дома, землю, скот, все у них забрали. И если они не предоставляли свои активы, то были убиты. Они были расстреляны.

Миллионы людей погибли. Многие страны признали, что Голодомор - это геноцид. И я знаю, что Израиль понимает это и понимает, что Украина признала Холокост геноцидом. Для Украины это не социальная или экономическая трагедия. Это геноцид. Миллионы украинцев были уничтожены", - сказал глава государства.

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"В разных СМИ было много молчания из-за политики СССР, потому что СССР скрывал всю информацию. Он скрывал записи, он скрывал места массовых захоронений. Не было достаточно информации об этом. Так создавалась история.

Мы понимаем, что существуют разные истории. Но я уверен, что в будущем люди поймут, какая история Украины и реальные факты. Миллионы украинцев были уничтожены во время Голодомора", - сказал Зеленский.

От искусственного голода в Украине в 1932-1933 годах умерли более 7 млн человек. В пик смертности - в июне 1933 года в Украине умирали ежесуточно 34 170 человек. Каждые 5 секунд - 2 человека. Настоящее количество жертв невозможно подсчитать. Ведь советская власть уничтожала все документы, касающиеся геноцида против украинского народа.