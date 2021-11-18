Голобуцкий: даже некоторые "слуги" решили не испытать судьбу – у власти не хватило голосов за закон о столице

Известие о том, что Киевом будет руководить наместник с Банковой, окончательно обнулит рейтинг "слуг" в столице. Фото: facebook.com/aleksej.golobuckij

План Банковой "по захвату Киева до Нового года" откладывается на неопределенный срок.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политолог Алексей Голобуцкий.

"Сегодня "Слуги народа", понимая неправомерность своего законопроекта о столице и под давлением киевлян, которые пришли под стены ВР, отказались от голосования о применении спецпроцедуры рассмотрения закона о столице 2143-3. По крайней мере на этой неделе мы не станем свидетелями уже фирменного "турборежимного" рассмотрения закона о столице", - заявил Голобуцкий.

По его словам, среди причин, которые заставили власть отложить вопрос закона о столице, - критический вывод Совета Европы, поступивший накануне рассмотрения законопроекта в парламенте.

"Это стало для многих народных депутатов "холодным душем", ведь "слуги" ожидали этого вывода не раньше декабря. Теперь демонстративно проигнорировать замечания от европейских партнеров будет опасным прецедентом", – подчеркнул политолог.

Также, по словам Голобуцкого, власть остановила реакция киевлян. Известие о том, что Киевом будет руководить наместник с Банковой, окончательно обнулит рейтинг "слуг" в столице, где проживают почти 4 млн человек, отмечает эксперт.

И третья причина, которую он назвал, – это недостаточное количество голосов за этот закон. По его словам, "слуги" не собрали голоса на закон о столице даже в своей фракции.

"Речь идет не о тех "слугах", которым нечего терять, нарушая конституционные нормы. А о тех "слугах", которые могут голосовать, а могут не голосовать, в зависимости от уровня зарплаты. И те слуги, которые решили, что ответственность в будущем будет большей, чем нынешние конверты, решили не испытывать судьбу. Учитывая это, план Банковой "по захвату Киева до Нового года" откладывается на неопределенный срок", - пишет Голобуцкий.