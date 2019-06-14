Голобородько отменяется. Зеленский не будет ездить на работу на велосипеде

 
Ексклюзивы
1/5
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 369
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1161
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 2556
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3069
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 23049
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7515
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 774
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2511
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 639
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2691
Фото
Все фото
6
3
5
4
5
В кругу военных и семей: Зеленский почтил погибших из-за российской агрессии
В кругу военных и семей: Зеленский почтил погибших из-за российской агрессии
Готов защищать Украину с автоматом: Саакашвили стал на учет в военкомате
Готов защищать Украину с автоматом: Саакашвили стал на учет в военкомате
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Пинчук непублично посетил Администрацию президента Зеленского
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Выставили коридор позора - протестуют против партии Кернеса и Труханова
Видео
Все видео
Кто ходит на Банковую к президенту
Кто ходит на Банковую к президенту
Номер 30 в списке партии Порошенко стала звездой интернета
Номер 30 в списке партии Порошенко стала звездой интернета
Нардепа облили фекалиями
Нардепа облили фекалиями
Вятрович выбрал партию
Вятрович выбрал партию
Ющенко написал заявление на "регионала", который звал Путина в Украину
Ющенко написал заявление на "регионала", который звал Путина в Украину
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1539
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2970
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5193
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
13 июня 2019
Просмотров: 477
Косити траву
На цьому тижні косив траву. Відколи навчився це робити, минуло ціле життя. І всі ті роки косити траву на початку літа було для мене заняттям гостро ...
пятница, 14 июня 2019 13:57

Голобородько отменяется. Зеленский не будет ездить на работу на велосипеде

  Комментировать
Голобородько отменяется. Зеленский не будет ездить на работу на велосипеде
Кино и реальная жизнь - разные вещи, говорят в АП.

Владимир Зеленский не будет ездить на работу в Администрацию президента на велосипеде, как это делал его герой Василий Голобородько в сериале "Слуга народу".

Об этом заявил заместитель главы АП и автор студии "Квартал 95" Юрий Костюк, сообщает "Громадське"

По словам чиновника, команда Зеленского понимает, что "сейчас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде".

"Необязательно для этого ездить маршруткой каждый день. В кино это просто послание, что должна меняться философия. Этим мы попали в ожидания людей", - сказал он.

"Неправильно думать, что народ глуп. На самом деле люди очень умные, они чувствуют фальшь, чувствуют очень хорошо. Любой мог снять сериал о политике, и были попытки, но они не имели такого эффекта", - сказал чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто ходит на Банковую к президенту

20 мая состоялась инаугурация шостого президента Украины Владимира Зеленского.

Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Голобородько отменяется. Зеленский не будет ездить на работу на велосипеде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Первый компьютер продали за $ 159 тыс.

Охрана застрелила художника

49 душ ушли в небо: напоминаем трагический эпизод войны на Донбассе

Шотландец основал поселение в Крыму

В Париж вошли немецкие войска

Самое читаемое
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 37381
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 25413
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
28
 1 Просмотров: 23049
&quot;Надюха-киллер&quot; - Савченко насмешила украинцев новым образом
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом 2 Просмотров: 19962
Аппетитная Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии
Аппетитная Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии
5
 Просмотров: 10001
Политика
Конституционный суд дал задание депутатам
Конституционный суд дал задание депутатам Просмотров: 216
В кругу военных и семей: Зеленский почтил погибших из-за российской агрессии
В кругу военных и семей: Зеленский почтил погибших из-за российской агрессии
6
 Просмотров: 711
Сообщили, как будут встречать Зеленского в Германии
Сообщили, как будут встречать Зеленского в Германии Просмотров: 198
Садовый пошел на сближение с Вакарчуком
Садовый пошел на сближение с Вакарчуком Просмотров: 153
Кто ходит на Банковую к президенту
Кто ходит на Банковую к президенту
 Просмотров: 2844
Больше всего комментируют
25
Приходько выиграла суд у Порошенко
20
Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко
18
"Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов
17
У Зеленского рассказали о союзниках и конкурентах
15
Смешко судится с соратником Тимошенко
Голосов: 3348
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua