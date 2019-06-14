Голобородько отменяется. Зеленский не будет ездить на работу на велосипеде

Кино и реальная жизнь - разные вещи, говорят в АП.

Владимир Зеленский не будет ездить на работу в Администрацию президента на велосипеде, как это делал его герой Василий Голобородько в сериале "Слуга народу".

Об этом заявил заместитель главы АП и автор студии "Квартал 95" Юрий Костюк, сообщает "Громадське"

По словам чиновника, команда Зеленского понимает, что "сейчас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде".

"Необязательно для этого ездить маршруткой каждый день. В кино это просто послание, что должна меняться философия. Этим мы попали в ожидания людей", - сказал он.

"Неправильно думать, что народ глуп. На самом деле люди очень умные, они чувствуют фальшь, чувствуют очень хорошо. Любой мог снять сериал о политике, и были попытки, но они не имели такого эффекта", - сказал чиновник.

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20 мая состоялась инаугурация шостого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.