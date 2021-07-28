Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию

Операцию сорвали по требованию руководителя Офиса президента Андрея Ермака, заявил редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Фото: "Украинская правда"

Год назад, 29 июля 2020-го, белорусские правоохранители задержали 33 российских боевиков частной военной компании Вагнера в санатории под Минском. 14 августа стало известно, что их выдали Москве. 28 из арестованных наемников РФ воевали против украинской армии на Донбассе. Причастны к сбитому малайзийскому боингу МН-17 и украинскому самолету Ил-76, когда погибли 49 военных.

Украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию "вагнеровцев", для чего выманили их в Беларусь, сообщали СМИ. Однако операцию сорвали по требованию руководителя Офиса президента Андрея Ермака, заявил редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Украинские спецслужбы, сообщил журналист, должны были выманить из РФ и задержать российских боевиков, воевавших на Донбассе. "Вагнеровцы" должны были вылетать из Минска по маршруту Стамбул – Гавана – Каракас по выдуманному заданию.

За день до планируемого ареста "вагнеровцев" тогда заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий, уволеный 27 июля этого года, доложил об этом президенту Владимиру Зеленскому, сообщил бывший сотрудник Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко. Председатель ОП требовал немедленно отменить операцию. Якобы из-за того, что в течение четырех дней должен был состояться большой обмен пленными. После заседания, утверждал Шевченко, ФСБ России получила информацию о спецоперации украинских контрразведчиков и слила данные в КГБ Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино

Андрей Ермак все отрицал, заявил о дезинформационной кампании. В СБУ сделали заявление, что данные об участии Службы безопасности в "вагнеровской спецоперации" является российской выдумкой.

В июне 2021 года президент Владимир Зеленский на канале "1+1" заявил, что обсуждал вопрос "вагнеровцев" с Александром Лукашенко. А также сказал, что "к Ермаку ноль вопросов".

"Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", – сказал Зеленский.

Добавил: "Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем это закончилось. Чем заканчиваются такие случаи, к какой изоляции страны приводят подобные спецоперации. Это точно не была наша операция. Я понимаю, что эта операция была идеей других стран. Лукашенко сказал, что "не подведет" и "разберется". Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло. И это была последняя наша беседа".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны

В Офисе Зеленского впоследствии заявили, что президент говорил с Лукашенко уже после задержания "вагнеровцев".

В начале марта прошлого года в ГБР заявили о расследовании в уголовном производстве в отношении срыва спецоперации. Следователи допросили Ермака. Группа депутатов также подала заявление в ГБР о совершении преступления Зеленским. В июле 2021-го суд обязал Бюро открыть дело.

15 марта 2021 года Верховная Рада зарегистрировала проект о создании ВСК по делу "вагнеровцев" и "пленок Суркова". Bellingcat готовит документальный фильм о срыве расследования о "вагнеровцах".