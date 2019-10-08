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вторник, 08 октября 2019 15:40

Главу комитета по вопросам энергетики обвинили в двойных стандартах

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Главу комитета по вопросам энергетики обвинили в двойных стандартах
Политолог Кирилл Сазонов подчеркнул, что восстановленный импорт электроэнергии из России делает невозможной интеграцию нашей энергосистемы с системой ЕС. Фото: Finbalance

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКП Андрей Герус демонстрирует двойные стандарты – оправдывает импорт электроэнергии из страны-агрессора и критикует его из стран ЕС через синхронизированный с европейской энергосистемой Бурштынский энергоостров.

Об этом написал политолог Кирилл Сазонов в блоге на Цензор.НЕТ.

"Обществу насаживается мысль о том, что импорт электроэнергии из России и ее сателлита Беларуси это нормально, а ситуация в полностью синхронизированном с европейской энергосистемой Бурштынском энергоострове якобы ужасна и требует немедленного вмешательства", - написал Сазонов.

Он подчеркнул, что возобновившийся импорт электроэнергии из России грозит Украине потерей энергонезависимости и делает невозможной интеграцию нашей энергосистемы с системой ЕС.

"Чем разрешение покупать электроэнергию по двухсторонним договорам у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества, грозит Украине? Прежде всего, радикальным ухудшением перспектив объединения украинской и европейской энергосистем, ранее планировавшегося на 2023 год. Все дело в том, что перед тем, как присоединиться к ENTSO-E (объединенная энергосистема континентальной Европы), Украина должна отсоединиться от IPS/UPS стран СНГ и начать работу в изолированном режиме. Поправка Геруса ведет к противоположному – возврату енергозависимости от России. По оценкам экспертов в течении года доля импортной электроэнергии из РФ может достичь 15-20%. Важно понимать то, что для Кремля энергоресурсы являются товаром лишь во вторую очередь. Для российской политической элиты, это, прежде всего, рычаг внешнеполитического шантажа", - написал Сазонов.

В то же время предложивший импорт тока из России Андрей Герус неожиданно выступил с критикой импорта из стран ЕС через Бурштынский энергоостров, синхронизированный с европейской энергосистемой. Чем демонстрирует двойные стандарты и лоббизм интересов отдельных олигархов.

"Импорт в Остров может зайти из трех Европейских рыночных зон: Словакия, Венгрия и Румыния. Направление перетоков э/э между Европой и Бурштынским островом определяется разницей в цене (спрэд – на трейдерском жаргоне). Электроэнергия "движется" из рынка, где цена покупки ниже, в рынок, где цена продажи выше. Это типичная бизнес модель чистых трейдеров: купи дешево – продай дорого. Для того, чтобы импортировать электроэнергию в Остров, необходимо принять участие в аукционе на доступ к сечению, который проводит "Укрэнерго". Доступ есть у всех желающих. Побеждает на аукционе тот, кто платит самую высокую цену. В сентябре 2019 года было выставлено на аукцион Украина – Словакия 840 МВт сечения. Из них ДТЭК выкупил 250 МВт (30%), прочие трейдеры забрали 590 МВт (70%). Фактический импорт ДТЭК в сентябре составил 38 млн кВтч, прочие трейдеры импортировали 157 млн кВтч, что составляет около трети от выкупленного сечения", - объяснил Сазонов.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус предложил правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи".

Закупка электроэнергии осуществляется у российского госмонополиста "Интер РАО ЕЭС", глава совета директоров которого Игорь Сечин находится под санкциями США из-за аннексии Крыма. В марте 2019 года Украина ввела персональные санкции против Сечина.

Большинство энергоэкспертов увидели в возобновлении импорта электроэнергии из РФ угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. 4 октября на сайте президента зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.

Деловая столица
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Дата
08
октября

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