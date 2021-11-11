Главному охраннику Януковича объявили подозрение

Константин Кобзар – справа от Януковича. Фото: Укрінформ

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в дезертирстве начальнику охраны лишенного звания президента Виктора Януковича.

Об этом ведомство сообщило в четверг.

Следователи сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника управления государственной охраны Украины - начальнику службы безопасности президента - в дезертирстве.

ДБР не называет фамилию. Тогда в этой должности был Константин Кобзар.

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По данным следствия, в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке в Автономной Республике Крым, где руководил мерами по охране Януковича. При этом действовал по предварительному сговору с другими военнослужащими управления государственной охраны.

Также бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины. Это дало возможность Януковичу с 2014-го укрываться от органов досудебного расследования и суда.

В 2015 году Генеральная прокуратура объявила Кобзаря в розыск. Ему инкриминировали незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций. Речь идет о препятствии массовому проходу людей в резиденцию "Межгорье" в январе 2014-го.