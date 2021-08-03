Главнокомандующий ВСУ объяснил запрет чиновникам посещать зону ООС

Запрет будет действовать до 10 дней. Фото: 24 канал

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный заявил, что временно запретил чиновникам и парламентариям посещать зону Операции Объединенных сил в связи с процессом приема-передачи должности командующего ООС. Об этом написал в Facebook.

По его словам, запрет будет действовать до 10 дней.

"Этот процесс должен состояться в спокойной рабочей обстановке для обеспечения бесперебойного выполнения задач по обороне государства. Надеюсь на понимание политиков и должностных лиц", - говорится в сообщении.

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3 августа Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный запретил визиты чиновников в зону ООС. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил поездку в зону проведения операции Объединенных сил, запланированной на 3 августа. Планировал ознакомления с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения ООС. А также общение с местными жителями и военнослужащими украинской армии. 27 июля президент Владимир Зеленский уволили Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначил Валерия Залужного.