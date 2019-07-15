Главного таможенника обокрали в ресторане

У Нефедова украли планшет. Фото: УНІАН

В столице обокрали главу Таможенной службы Максима Нефедова.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 июля, на террасе ресторана "Paul" (улица Архитектора Городецкого), пишет "Обозреватель"

Преступник сумел вытащить из сумки Нефедова его планшет iPad.

Полиция задержала воров в Печерском районе практически сразу (те работали в паре). Ими оказались двое неработающих жителей Харькова, один из них ранее судим.

Открыто уголовное производство по ст. "кража".

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25 июня в конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы победил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. 5 июля Кабинет министров назначил его председателем ГТС.