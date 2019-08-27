Главная антикоррупционер "Слуги народа" объяснила сотни тысяч в декларации

В 2019 Янченко задекларировала 252 368 гривен дохода. ФОТО: Facebook-страница Галины Янченко

Експерт "Слуги народа" по антикоррупционной политике, номер 5 в списке партии Галина Янченко объяснила сотни тысяч в своих декларациях за 2016-2018 годы фрилансом по предоставлению аналитических услуг, включая проведение социологических исследований.

"Основные деньги я зарабатываю аналитикой, исследованиями. Это и коммерческие заказчики, организации. Первое исследование я делала 12 лет назад - это было маркетинговое исследование для сети "Пузата хата". В последнем исследовании конечным бенефициаром было Госагентство по вопросам электронного управления" - сказала она в интервью "Цензор.нет".

На вопрос, почему она не указывает заказчиков в электронной декларации, Янченко ответила, что является физическим лицом-предпринимателем. То есть источником ее дохода является сама ее предпринимательская деятельность.

"Там не предполагается указания каждого контракта".

Отметим, в 2016-м Янченко задекларировала 613 857 грн дохода от предпринимательской деятельности, в 2017-м - 697 821 грн, в 2018-м - 875 027 грн, в 2019-м - 252 368 грн (неполный год).

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Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков считает недостаточной зарплату народного депутата. Он отметил, что на 50 тыс. грн в месяц можно прожить, но этого мало.