Глава ВСК Безуглая отказалась отвечать на вопрос журналистки о допросе по делу "вагнеровцев"

Безуглая отказалась отвечать на вопрос журналистки. Фото: sluga-narodu.com

Народный депутат от "Слуги народа", председатель временной следственной комиссии Верховной Рады, которая рассматривает дело "вагнеровцев", Марьяна Безуглая отказалась отвечать на вопрос журналистки телеканала "Прямой" Анны Дзебы по поводу срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнера".

Произошло это на брифинге в комитетах ВР, пишет "Цензор.НЕТ".

Журналистка во второй раз задала вопрос, который Безуглая оставила без ответа: будут ли допрошены на ВСК все участники совещания в президента 24 июля прошлого года, где обсуждалась спецоперация,

"Вы уже задавали вопрос, при всем уважении. Вы уже задавали несколько вопросов", - ответила нардепка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко не собирался отдавать вагнеровцев Украине - СМИ

На возражение Дзебы о том, что журналист может задавать любое количество вопросов, председатель комиссии заявила: "Давайте все-таки проводить брифинг в рамках интеллектуального распределения".

Присутствующие журналисты подтвердили, что не против того, чтобы коллега из "Прямого" задавала свои вопросы. На что Безуглая ответила, что будет зачитывать вопросы, которые ей передали активисты, и показала несколько листов А4 формата. Представители прессы возмутились по этому поводу, заявив, что это не их вопросы.

"Господа, есть вопрос? Спасибо", - сказала председатель ВСК, игнорируя слова Дзебы, которая продолжала спрашивать о срыве спецоперации.

29 июля белорусские правоохранители задержали 33 "вагнеровца" в санатории под Минском. 14 августа стало известно, что их выдали Москве. В СМИ сообщалось, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офису президента. Президент Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев".