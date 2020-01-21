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вторник, 21 января 2020 10:35

Глава СБУ взял подарок у соратника кума Путина - НАПК криминала не увидело

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Глава СБУ взял подарок у соратника кума Путина - НАПК криминала не увидело
Иван Баканов является другом президента Владимира Зеленского. Фото: УНІАН

Национальное агентство по предупреждению коррупции не нашло оснований для проверки возможного нарушения председателем СБУ Иваном Бакановым антикоррупционного законодательства на юбилее народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и соратника кума президента РФ Виктора Медведчука Григория Суркиса.

Об этом сообщают журналисты "Схеми"

В прошлом году в сентябре Суркис праздновал 70-летие. На юбилей к нему кроме Баканова приехали первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир, министр внутренних дел Арсен Аваков, олигархи Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Виктор Пинчук с женой, експрезиденты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, ексглава СБУ Василий Грицак, ексгенпрокурор Юрий Луценко с сыном Александром, експремьер Владимир Гройсман и несколько актеров студии "Квартал 95".

Журналисты сообщали, что Суркис дарил гостям фоторамки Fendi, стоимостью 15 тыс. грн. Баканов - как и другие гости праздника - оставил "Интерконтиненталь", где было празднование, с желтым пакетом Fendi в руках.

"Изложенная в сообщении информация относительно возможного нарушения требований относительно получения подарков основывается на материалах журналистского расследования программы "Схемы: коррупция в деталях", которые в свою очередь не содержат объективных и достоверных сведений о факте получения подарка председателем Службы безопасности Украины Бакановым И.Г ..

Учитывая вышеизложенное для принятия мер реагирования со стороны Национального агентства как специального уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции по фактам, приведенным в сообщении, нет оснований", - заявили в ведомстве.

По закону "О предупреждении коррупции" председатель СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тыс. грн).

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Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов отдыхал во французском горнолыжном курорте Куршевель. Фото опубликовал журналист Михаил Ткач.

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