Баканов взял пример с Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов отдыхает во французском горнолыжном курорте Куршевель. Фото опубликовал журналист Михаил Ткач.

"Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель, Куршевель. 08.01.2020", – подписаны фото, на которых руководитель спецслужбы спокойно сидит с телефоном и гуляет по улицам курорта.

Куршевель – один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во Французских Альпах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Куда едет Зеленский после Омана

5 января президента Владимира Зеленского заметили в Омане – ряд СМИ сообщили, что он находится там на отдыхе с семьей, и обнародовали фото.

В Офисе президента заявили, что Зеленский отправился туда с семьей за собственные средства чартерным рейсом.

Зеленский вернулся из Омана в 2:37 ночи 9 января. Самолет приземлился в аэропорту "Киев" (прежнее название – "Жуляны").