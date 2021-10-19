Глава Пентагона назвал РФ виновником конфликта на Донбассе

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия. Фото: Reuters

Виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия.

Об этом во время брифинга с министром обороны Украины Андреем Тараном заявил министр обороны США Ллойд Остин. И призвал РФ немедленно остановить войну на Востоке.

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"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну. И Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказал Ллойд Остин.

Добавил, что США осуждают оккупацию Крыма. А также призвал РФ остановить дестабилизацию в Черном море и вдоль украинских границ.

Во вторник, 19 октября, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин прибыл в Украину с официальным визитом. В столице Остин должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном, чтобы "убедить союзников и партнеров в поддержке Америки их суверенитета перед лицом российской агрессии".