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среда, 13 мая 2020 21:15

Глава Одесской области просит помощи правительства
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Глава Одесской области Максим Куцый призвал правительство помочь региону, чтобы не допустить банкротства агропредприятий из-за засухи.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации

Область находится на грани гибели полумиллиона га озимых из-за засухи. Это на более 50% от общего количества посевов в регионе.

"Фермеры говорят, такой засухи в Одесской области не было со времен голодного 1947-го", - отмечается в сообщении.

Куцый заявил, что бюджет угрожает значительная нехватка средств, а агропредприятиям - банкротство.

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В прошлом году регион собрал 3,7 тонн млн урожая, а в этом, по прогнозам, сможет выйти только на 1,2 млн тонн.

"Сегодня встретился с фермерами Болградского района - оценивали масштабы нанесенного ущерба и обсуждали все возможные угрозы, ведь домохозяйства уже второй год страдают от засухи и могут потерять до 2 млрд грн", - отметил Куцый.

"Задача № 1, которая перед нами стоит, - не допустить банкротства ряда агропредприятий, скоординировать усилия с фермерами и гарантировать продовольственную безопасность нашего региона. Ситуация с АПК настолько критическая, что мы уже направили несколько обращений и рассчитываем на помощь Кабмина", - сообщил губернатор.

Глава региона обратился в банки с просьбой отсрочки погашения кредитов аграриям или предоставления им льготных условий.

"Преодолеть катастрофические последствия засухи будет сложно, но возможно, в сотрудничестве фермеров, ученых и государства", - констатировал Куцый.

Заместитель харьковского городского головы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан заявила, что после ослабления карантина скопления людей в наземном транспорте может привести к негативным последствиям. Из-за этого она призывает правительство открыть метро.

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