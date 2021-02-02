Глава МИД провел первый разговор с новым госсекретарем США

Кулеба и Блинкен провели первый разговор. Фото: Зеркало недели

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел первую телефонную беседу с новым государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Кулеба назвал это "началом нового дня в отношениях" Киева и Вашингтона, написал он в Twitter.

Во время разговора с Энтони Блинкеном была подтверждена важность стратегического партнерства Украины и США, а также стороны договорились сделать его более амбициозным.

"В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Кулеба.

Корни нового госсекретаря США связаны с Украиной - он потомок еврейских мигрантов. Осуждал российскую агрессию, поддерживает предоставление Украине летального оружия. Энтони Блинкен хорошо знает кто такой Путин и как он себя ведет.