Глава "Голоса" прокомментировала выход Притулы

Рудик назвала действия Притулы неорганизованными. Фото: УП

Председатель партии "Голос" Кира Рудик прокомментировала выход Сергея Притулы.

Заявила, что Притула не мог окончательно определиться со своей деятельностью. Его действия в последнее время были неорганизованными, передает "Радио свобода".

"Еще несколько недель назад мы слышали, что Сергей хочет возглавить партию, а несколько дней назад он сделал заявление, что покидает партию. А до этого у него были заявления, что он хочет возглавить киевский центр, а до этого говорил, что хочет возглавить фракцию в Киевсовете. А еще до этого он хотел создать партию Сергея Притулы, а еще до этого он хотел уйти из политики. Поэтому я искренне желаю, чтобы он наконец определился с тем, что он хочет делать, и мы можем пожелать ему только успеха в стремлении возглавить хоть что-то", - сказала Рудык.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога

Ее спросили, готова Рудик принять Притула обратно в партию. Ответила, что заявления по поводу принятия людей в партию принимает политический совет.

7 июня Сергей Притула оставил "Голос". Депутат Соломия Бобровская заявила, что 10 народных депутатов из фракции решать относительно дальнейшего пребывания в партии. Фракция насчитывает 20 депутатов. На внеочередных парламентских выборах 2019 года список партии возглавлял Святослав Вакарчук. В прошлом году в июне он сложил мандат. В марте 2020-го партию возглавила Кира Рудык.