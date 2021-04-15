Глава Евросовета примет участие в Крымской платформе

Глава Евросовета Шарль Мишель примет участие в Крымской платформе. Фото: Reuters

Президент Европейского совета Шарль Мишель примет участие в саммите Крымской платформы.

Об этом в четверг, 15 апреля, сообщила пресс-служба Европейского совета по итогам разговора Мишеля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент Мишель с нетерпением ждет возможности принять участие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разговора он повторил призыв к России соблюдать принципы и обязательства ОБСЕ относительно прозрачности передвижения военных. А также подчеркнул полную поддержку ЕС усилий в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе.

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Также сообщается, что министры иностранных дел ЕС обменяются мнениями по Украине в понедельник, 19 апреля. В переговорах примет участие и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответы растущим вызовам в отношении безопасности, усиление международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине.